蕭敬嚴初選勝出引爆黨內怒火　組發會：考紀會有禁止蕭申訴嗎？

▲國民黨組發會主委李哲華。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市汐止區議員初選民調今（16日）出爐，由青年團前團長蕭敬嚴勝出，然而，同為參選人的何元楷陣營主張，蕭敬嚴已被處分停權1年，不具備黨權，因此何也自行宣布勝利。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華接受《ETtoday新聞雲》電訪回應，「考紀會有禁止蕭敬嚴申訴嗎？舉例而言，被一審宣判的人難道就不能再上訴嗎？」尚有20日申訴期限，後續將由黨中央受理並進行審查，審查可能有不同結果，最終仍須視黨中央審議而定。

新北市黨部今天公布汐止區初選結果，除現任議員外，登記參選同志計有何元楷、陶威中、蕭敬嚴等3人，已於4月13日至15日進行為期三天之全民調初選，16日上午10時，於新北市黨部公開拆封民調結果。經統計結果顯示，由「蕭敬嚴」勝出。

考紀會主委張雅屏表示，蕭敬嚴目前就是沒有黨權，除非蕭敬嚴未來提出申訴並成功，或國民黨要禮讓一個被停權、無黨籍的人；但他也強調，這非考紀會業務，至於為何蕭敬嚴被停權後還能列入黨內初選民調？張雅屏說，要問組發會跟新北市黨部。

李哲華接受記者電訪回應，那考紀會有禁止蕭敬嚴申訴嗎？沒有禁止他申訴，新北市黨部可以這樣就取消蕭的初選資格嗎？假設考紀會沒有禁止假設，蕭申訴成功，那怎麼辦，重新再辦一次初選嗎？而何元楷會同意嗎？不就這麼簡單的法律程序的問題而已嗎？

李哲華指出，如果考紀會明確說蕭敬嚴不符合申訴的資格，就要發文給新北市黨部跟組發會，表明蕭不符合申訴資格，組發會就會確定蕭在黨紀的部分已經是確定失去黨權，當然就不能讓蕭參加初選。至於後續蕭敬嚴若確定遭黨紀處分，要再辦一次初選？李哲華則說，這要交由新北市地方黨部處理，再向中央組發會呈報。