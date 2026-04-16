鄭麗文赴中480萬經費全民埋單　國民黨：4月10日已獲審查通過

▲國民黨主席鄭麗文上周赴中國見中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文4月7日展開6天訪中行，並和中共總書記習近平進行「鄭習會」，不過，據《鏡報》今（16日）報導指出，此趟訪中行480萬元由台灣民主基金會政黨補助買單，董事周台竹和范雲更為了訪中核銷一事意見分歧。國民黨中午表示，4月10日收到台灣民主基金會發文，已經審查通過並同意補助。

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，根據「鏡報」報導，鄭麗文訪陸6天的行程共480萬元費用並非自己埋單，而是向台灣民主基金會申請經費。民主基金會董事、立委范雲表示，鄭麗文此行並未符合民主基金會支持民主活動的宗旨，呼籲撤回申請經費案，她也會在下次開會時持續監督該案。

范雲指出，台灣民主基金會昨天開會，由於鄭麗文訪中行還在申請補助經費中，董事們尚看不到資料，但她在會中已針對國民黨多件台商、兩岸相關要求補助案提出質疑，因為這些和民主基金會的成立宗旨並不相符，甚至連民主基金會董事長韓國瑜都表示這要檢討，之後補助計畫申請案應載明和民主人權有關。

國民黨文傳會主委尹乃菁今日上午受訪時證實此事，強調民主基金會成立初衷就是要讓亞洲跟世界各國推動台灣政黨智庫跟世界各國交流，宣揚民主自由人權價值，做為在野黨，在鄭麗文率領下，進行2026和平之旅，「我們是合法向基金會提出申請，從是政黨交流！」

尹乃菁說，做為在野黨去大陸訪問，顯示台灣是民主自由體制的國家，政黨會輪替，但是正常的跟大陸進行政黨交流，如果民進黨政府願意回歸1992年由兩岸政府授權的海基、海協會達成的九二共識、廢棄台獨黨綱，民主進步黨也可以跟基金會提出政黨交流的申請、補助款，進行政黨交流。

國民黨中午也發布新聞稿表示，他們在4月1日向民主基金會遞件申請。並於4月10日收到民主基金會正式發文「有關貴黨申請『中國國民黨赴中國大陸交流訪問』經費補助事，業經本會審查通過並同意補助480萬元整，請查照惠辦。」

