轟綠營灌票蕭敬嚴初選才勝出　粉專：二度停權還可參選有夠荒謬

▲蕭敬嚴 。（圖／豈有此呂）

記者郭運興／台北報導

國民黨新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選，最終由日前遭停權1年處分仍在申訴的蕭敬嚴勝出。對此，親藍粉專政客爽今（16日）回顧蕭敬嚴停權始末痛批，恭喜獲得大量綠營灌票的蕭敬嚴獲勝，一個被多位立委拿證據檢舉攻擊國民黨的人，結果又可以再二度停權後，繼續參加初選還宣布贏了，有夠荒謬，讓一個綠營支持的人代表國民黨選議員，真的把藍營所有人的臉都打爛了，恐成蘇巧慧最佳助選員。

政客爽表示，恭喜獲得大量綠營灌票的蕭敬嚴民調獲勝！果然是國民黨版台積電尾大不掉，將成為首位綠營支持度高於藍營支持度的議員人選，國民黨支持者誰理你們啊。

政客爽回顧，2024年蕭敬嚴被國民黨停權三年、2025年12月蕭敬嚴被改為停權一年，可以參選議員、2026年 3月 31日國民黨收到9個具名檢舉案、40多部影片證據，新北黨部決議蕭敬嚴停權一年。

政客爽指出，結果2026年4月13日國民黨考紀會宣布蕭敬嚴停權一年，新北黨部宣布蕭敬嚴可以參加民調初選、2026年4月16日國民黨新北黨部宣布蕭敬嚴贏得初選勝出。

政客爽說，自己早就在三天前就強調，「蕭敬嚴理論上今年無法參選議員，實際上我們仍要仔細觀察後續有沒有開後門」，笑死歹戲拖棚，黨紀不足以服眾，讓一個綠營支持的人代表國民黨選議員，真的是把藍營所有人的臉都打爛了。

政客爽批評，一個被停權三年的人可以為了讓他選改成停權一年，被多位立委拿證據檢舉蕭敬嚴攻擊國民黨，結果又可以再二度停權後，繼續參加民調初選還宣布他贏了，真的是有夠荒謬。

最後，政客爽直言，明明是一個可以輕鬆解決的問題，搞到現在變成一場笑話，蕭敬嚴恐成蘇巧慧最佳助選員。