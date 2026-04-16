奇美博物館親子音樂會5／23登場　早鳥票4／16開搶8折優惠

▲奇美博物館推出「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」，帶領親子走進古典樂世界。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

王子、公主、天鵝與山魔王即將躍出樂譜！奇美博物館將於5月23日推出「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」，透過戲劇導聆與現場演奏，帶領大小朋友展開一場橫跨湖畔、森林與沙漠的奇幻音樂旅程，活動自4月16日起開放早鳥優惠購票。

邁入第4年的奇美親子故事音樂會，結合音樂、戲劇與互動體驗，讓古典樂不再遙遠。今年特別選擇兩部極具畫面感的經典作品，分別為挪威作曲家葛利格的《皮爾金組曲》，以及俄國作曲家柴可夫斯基的《天鵝湖組曲》，透過十八人室內樂編制重新詮釋，兼顧音樂張力與親子觀賞的親近感。

上半場《皮爾金組曲》描述愛做夢的少年展開冒險旅程，穿越挪威山林與摩洛哥沙漠，音樂從悠揚清晨到緊張逃亡層層鋪陳，孩子們將能聽見長笛演奏的〈晨歌〉，以及低音管營造神秘氣氛的〈山魔王的宮殿〉，隨旋律進入奇幻場景。

下半場則帶來經典芭蕾名作《天鵝湖組曲》，熟悉的旋律將引領觀眾走進浪漫與哀愁交織的童話世界。無論是王子與天鵝公主初遇的〈天鵝主題〉，或4隻小天鵝整齊舞動的〈天鵝之舞〉，都將在現場生動呈現。演出過程中，更設計互動橋段，邀請孩子化身小天鵝，親身感受音樂節奏與情緒。

奇美博物館表示，透過戲劇導聆與現場演奏，能讓孩子在視覺與聽覺的雙重刺激中，更容易理解音樂背後的情感與故事。本次再度邀請致力推廣兒童藝術教育的「對位室內樂團」合作，以高互動形式打造沉浸式體驗，適合5歲以上親子共賞。

館方也指出，現場音樂帶來的震撼與感動，是螢幕難以取代的體驗，希望孩子能在音符中找到共鳴，讓藝術成為成長過程中的陪伴。

「天鵝湖組曲：親子故事音樂會」將於5月23日在奇美博物館奇美廳登場，目前已於OPENTIX兩廳院文化生活平台開放售票，票價為300至1500元不等，並推出早鳥8折優惠至5月11日止（限900至1500元票區）。一場音樂會，不只是聽見旋律，更像走進一場會呼吸的童話。