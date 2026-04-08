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《航海王》動畫交響音樂會　熱血召集原唱歌手、原作作曲家再登台！

▲▼航海王,動畫,交響樂,歌手,作曲家,音樂會。（圖／牛耳藝術提供）

▲2025年臺北場演出造成熱烈迴響，現場氣氛熱烈，作曲家田中公平更邀請全場觀眾起立一同高歌。

圖、文／牛耳藝術提供

最受喜愛的動畫經典《航海王》即將以全新形式在臺灣中南部登場！銀幕播放動畫精華集錦，並由現場交響樂團同步演奏劇情配樂，帶領觀眾重回草帽海賊團的冒險旅程，首度登上4月30日臺南文化中心、5月1日臺中國家歌劇院演出。

本次音樂會邀請到原作音樂作曲家田中公平以及多首主題曲原唱歌手北谷洋親臨現場，為觀眾帶來《航海王》最具代表性的曲目，讓耳熟能詳的旋律將透過交響樂的演繹，牽動整個世代對《航海王》的回憶與熱情。

去年臺北場造成轟動　沈浸式體驗逼哭全場觀眾

2025年在臺北國家音樂廳演出的《航海王》動畫交響音樂會造成觀眾熱烈迴響，不少樂迷在音樂與動畫片段交織的現場感動落淚，並稱讚這種全新形式既宏大又感性，「上次臺北看完，真的很讚！第一次看交響樂，氣氛嗨到原唱歌手叫大家一同站起來跳、一起唱。衝著原唱歌手再來，決定再衝一次！」「去年臺北場真的超棒，聽到泛淚」。

▲▼航海王,動畫,交響樂,歌手,作曲家,音樂會。（圖／牛耳藝術提供）

▲音樂會現場銀幕將播放動畫精華集錦，並由交響樂團同步演奏劇情配樂，帶領觀眾重回冒險的旅程。

原唱北谷洋以精湛的歌唱實力，讓全場氣氛來到最高點，掌聲如雷，作曲家田中公平更邀請觀眾起立共同高歌，搭配影片播放、交響樂完美同步，冒險名場面與音樂高潮同時席捲而來，不僅重現經典片頭與插曲，也重新詮釋了音樂的感染力。這樣的演出形式不只讓動漫迷能回憶青春，而是所有喜愛音樂、視覺藝術的觀眾，都能在音樂廳中找到屬於自己對《航海王》的深刻記憶。

原唱歌手北谷洋驚喜現身、原作作曲家田中公平自彈自唱

本次音樂會特別邀請原作作曲家田中公平（Kohei Tanaka）與主題曲原唱歌手北谷洋（Hiroshi Kitadani）出席演出。田中公平自動畫《航海王》開播以來負責選曲與音樂編排，是動畫原聲不可或缺的核心人物。在近日頒發的2025年日本音樂著作權協會（JASRAC）國際獎 中，田中公平更因《航海王》背景音樂的長期影響而獲獎，這樣的肯定不只是對其音樂的認可，也是對《航海王》整個音樂世界在全球粉絲中影響力的一種象徵。北谷洋則以主題曲原唱身份帶來《We Are!》、《We Go!》、《OVER THE TOP》等曲目，他的歌聲與節奏已成為《航海王》系列不可抹滅的青春印記，激勵了無數粉絲投入冒險之中。

▲▼航海王,動畫,交響樂,歌手,作曲家,音樂會。（圖／牛耳藝術提供）

▲原唱北谷洋現場飆唱主題曲。

▲▼航海王,動畫,交響樂,歌手,作曲家,音樂會。（圖／牛耳藝術提供）

▲原作曲家田中公平。

25年傳奇旅程：《航海王》深遠影響跨世代粉絲

《航海王》自1999年動畫播出起，陪伴全球無數粉絲走過超過25年的冒險旅程，已成為日本動畫史上最具代表性的長篇作品之一。原作漫畫累積發行量超過5億本，並以此驚人成績被記錄在金氏世界紀錄中，成為史上最暢銷漫畫之一。動畫版透過不斷更新的故事線與角色成長，讓多個世代的觀眾一同見證魯夫與草帽海賊團追尋One Piece的旅途，同時塑造出堅定友情、夢想與冒險精神的文化象徵，更是一種跨越年齡與國界的情感共鳴。

盛邀所有樂迷致敬青春回憶，踏上偉大的航道！

《航海王》動畫交響音樂會不僅是動漫經典音樂的重現，也是跨越世代情感的橋樑，銀幕和交響樂團交織，帶領觀眾重溫最熱血、最感動的冒險記憶。4月30日臺南文化中心、5月1日臺中國家歌劇院，無論是多年追隨《航海王》的粉絲，還是初次體會其魅力的觀眾，都能在這場音樂會中找到屬於自己的感動，一路走過草帽海賊團的友情與挑戰。MNA售票網上開賣，準備好一同踏上「偉大的航道」吧！

▲▼航海王,動畫,交響樂,歌手,作曲家,音樂會。（圖／牛耳藝術提供）

MNA售票網熱賣中！https://mna.tw/2026-ONEPIECE
宣傳片欣賞：https://www.youtube.com/watch?v=vCw1npVeXh0

節目資訊
4/30 (四) 19:00 臺南文化中心
5/1 (五) 13:30 & 18:30 臺中國家歌劇院

特別嘉賓原作卡司｜作曲家 田中公平、主題曲原唱歌手 北谷洋

樂團｜ESO
指導｜東映動畫株式會社
製作｜Sound of Faeries
主辦｜MNA 牛耳藝術
臺南場指導｜臺南市政府
臺南場主辦｜臺南市政府文化局
臺中場協辦｜臺中國家歌劇院

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

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關鍵字：

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