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小手不玩火！南消後甲分隊親子嘉年華　寓教於樂宣導防火安全

▲南消後甲分隊配合社區親子嘉年華，設置消防宣導與互動攤位。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消後甲分隊配合社區親子嘉年華，設置消防宣導與互動攤位。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升親子防火防災意識，台南市政府消防局第七大隊後甲消防分隊於11日配合東區關聖里舉辦「親子嘉年華活動」，設置消防宣導與互動體驗攤位，向家長與學童推廣「小孩不玩火」及「住宅用火災警報器」的重要性，讓孩子在歡樂氣氛中學習正確安全觀念，度過安全又充實的節日。

消防人員指出，孩童對火源常抱有好奇心，因此特別提醒家長務必妥善保管打火機、火柴等易燃物品，避免孩童因好奇而誤觸釀災。活動中也透過生動解說與情境問答，教導孩子在火災發生時應立即通知大人並撥打119，培養危機應變能力。

除了用火安全宣導，現場也強調「住宅用火災警報器」的重要性。消防人員說明，住警器能在火災初期偵測煙霧並即時發出警報，協助住戶爭取逃生黃金時間，是守護家庭的重要設備。消防局呼籲家戶應儘速安裝並定期檢查，確保裝置功能正常，提升居家安全防護力。

▲南消後甲分隊配合社區親子嘉年華，設置消防宣導與互動攤位。（記者林東良翻攝，下同）

現場規劃消防知識闖關與有獎徵答等活動，吸引眾多親子參與，透過寓教於樂的方式，讓防災知識自然融入日常。民眾反應熱烈，不僅增進親子互動，也讓安全觀念在社區扎根。

第七大隊大隊長石家源表示，防火教育必須從小扎根，透過社區活動讓孩子在遊戲中建立正確觀念，有助降低火災風險，也期盼家長與孩子共同建立正確用火習慣，打造安全生活環境。

▲南消後甲分隊配合社區親子嘉年華，設置消防宣導與互動攤位。（記者林東良翻攝，下同）
消防局長楊宗林指出，火災預防勝於搶救，落實「小孩不玩火」與「住警器安裝」等基本措施，是守護家庭安全最直接有效的方法，呼籲市民共同重視防火安全。

市長黃偉哲表示，市府將持續結合社區與節慶活動推動防災教育，透過多元宣導深化安全意識，讓每個家庭都能擁有安心、安全的生活環境。

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