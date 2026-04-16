上政論遭名嘴狂問「柯文哲背後主導開除」　李貞秀怒回擊：我接受啊

▲李貞秀槓上陳敏鳳。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，李貞秀則砲轟黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡主導她離開。對此，李貞秀15日在政論節目遭名嘴不斷質疑「就是柯文哲默許、背後主導此事，為什麼還幫柯講話」？李貞秀怒回擊，「不管柯怎麼對我，我就是很感念，也許我認為柯在後面主導，我接受啊，我沒有要任何申訴啊，只要還原會議當時，你不能讓我坐實說我是個死要錢的立委，自己不知道為什麼黃國昌要造謠，所以才要打黃國昌，這是自己跟黃國昌的事」。

李貞秀15日晚間出席政論節目《新聞面對面》，話題仍圍繞她退黨議題，名嘴陳敏鳳詢問「這件事情黃國昌敢這樣講、陳智菡也說柯文哲很痛心，柯文哲就是要妳走路不是嗎」？主持人謝震武也表示「妳有什麼話要對柯文哲講」？

李貞秀則回應，這件事情不是自己能控制的，如果陳智菡講得是真的，自己也無能為力，自己有跟柯主席報告過了。大家都不要去煩柯主席，自己一直也跟柯講只有柯文哲的台灣民眾黨才真正給陸配參政機會，讓中華民國史上第一個陸配走進國會，這是所有陸配族群包括自己都很感念的地方。

陳敏鳳質疑「這是妳跟外界落差的地方，因為我們都認為民眾黨會這樣決定一定是柯文哲做的決定，才會有中評會這樣開，我們也不相信沒有在柯文哲的允許之下，黃國昌敢這樣對妳，但在妳的認知之下卻把黃國昌跟柯文哲切開，為什麼現在還是幫柯文哲講話」？

李貞秀不滿回應，柯文哲從頭到尾都說給一點時間，不要逼自己，不是這樣嗎？柯文哲講過什麼？柯文哲說除非滅黨，否則陸配有對不起台灣人？為什麼不能參政。

主持人謝震武追問「如果柯文哲不知道這件事，黃國昌他們會敢在4月7日叫妳走路」？李貞秀說，自己覺得自從柯文哲被判17年之後，黃國昌可能敢，黃國昌是一個忘恩負義的人，自己認為柯文哲不知道這件事。

面對名嘴的圍攻，李貞秀強調，現在自己說的事情自己擔，柯文哲怎麼看自己，自己都尊重、謝謝他，沒有任何怨言，柯文哲可以對自己任何不滿，自己都尊重，「不管柯文哲怎麼對我，但是我就是很感念這樣」。

名嘴黃益中批評「現在是被柯文哲賣了，還幫柯文哲數錢的概念」、陳敏鳳表示「所以現在不管柯文哲在後面主導，妳都不怨恨他就對了，隨便找一個人黃國昌、陳智菡出氣就對了」？

李貞秀激動回應，「就像妳說的，也許我認為柯文哲在後面主導，所以自己發臉書文就是這樣，我接受啊，我沒有要任何申訴啊，我只要還原會議當時，你不能讓我坐實說我是個死要錢的立委，這個是對我、整個陸配族群的控訴，而且我以後怎麼養小孩，我讓整個家族蒙羞，當然不可以這樣，所以我才要在臉書還原事實」。

陳敏鳳大酸「妳現在已經還原柯文哲可能默許這件事情了，那就不要吵了，妳不是說柯文哲叫妳走就走，為什麼還要繼續吵」？李貞秀仍激動表示，因為黃國昌再出來造謠啊，前面已經澄清了，自己不知道為什麼黃國昌要造謠，所以自己才要打黃國昌，這是自己跟黃國昌的事啊。