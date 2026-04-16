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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆李貞秀仍信柯文哲是好人　前幕僚揭往事：別再認為離職跟柯無關

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，李貞秀則砲轟黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡主導她離開。對此，柯文哲前攝影官潘俊霖15日表示，李貞秀到現在還認為柯文哲是好人，當年自己離職在網上痛罵蔡壁如，一開始也認為柯不會大刀闊斧的砍自己，所以不曾批評過柯文哲，直到後來看了柯給他人的line訊息內容，自己才覺醒。「李貞秀不要再認為妳的離職跟柯文哲無關，更不要天真的認為柯文哲會給妳一個公平正義」。

潘俊霖表示，觀察了兩天，李貞秀到現在還認為柯文哲是一個好人，期盼著柯文哲會給她一個公道，這是很多人離開民眾黨初期會出現的症狀，當年自己也曾經犯過這樣的病症。

潘俊霖表示，一將功成萬骨枯，柯文哲多次說過他用人的哲學是「來者不拒、去者不留」，也曾經說過他自己不會處理「人」的問題，這些是柯文哲多次對外所講過的話。

潘俊霖透露，而真實情況是自己當年曾經幾次幫年輕幕僚求情，對柯說台北市政府有那麼多的職缺，為什麼國民黨時期的約聘雇可以繼續留任，而那些曾經幫忙打選戰、打天下，在街頭為了柯文哲風吹雨淋的年輕人沒有給他們一份工作？柯文哲對自己說「革命的列車，有人下車就會有人上車」，當年出來打選戰應該是為了理念，如果貪圖一份工作就是有企圖的參與。

潘俊霖提到，大家可以回想一下，柯文哲到最後對外聲稱他一個人帶著蔡壁如從台大醫院走進台北市政府，臭屁胡扯清高的假象。

潘俊霖指出，當年自己看過各種例子，在職的時候，覺得不會輪到自己，離職後自己剛開始只是上網痛罵蔡壁如，很多人跟自己說蔡壁如若沒有「旨意」，不敢大刀闊斧的砍你，一開始還認為柯不會如此對待自己，所以不曾批評過柯文哲，就跟現在的李貞秀一樣，直到後來朋友給自己看了柯文哲給他人的line訊息內容，自己才覺醒。

潘俊霖強調，「李貞秀不要再認為妳的離職跟柯文哲無關，更不要天真的認為柯文哲會給妳一個公平正義」。

▼柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

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