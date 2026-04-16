白沙屯媽祖進香！柯文哲、黃國昌「參拜過程」曝光　她一度被漏唸

▲柯文哲、黃國昌等人來拜拜。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday新聞雲）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲與妻子陳佩琪今（16日）南下白沙屯媽祖進香，陳佩琪在高鐵上發文透露，週二柯文哲換了一顆新電子腳鐐，從此就「再次」收訊不良，所以時常被打電話問候。稍早柯文哲、陳佩琪、黃國昌等人的參拜過程也被捕捉到。

雲林縣縣政府最先參拜

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從直播畫面可見，現場的人潮眾多，第一個參拜的單位是雲林縣政府。拿著麥克風的工作人員也不斷出聲管理秩序，並說雲林縣政府優先，接著可見縣長張麗善帶領團隊一起跪下拜拜。

民眾黨柯文哲、黃國昌也到場拜拜

緊接著，第二個單位就是民眾黨創黨主席柯文哲、妻子陳佩琪、黨主席黃國昌以及市議員候選人等。工作人員一一唱名，還一度漏掉陳佩琪，後來被提醒之後，趕快補念，事後他也說了好幾次不好意思，請他們多多包涵，表明是因為名單沒有這麼完整。

陳佩琪：新電子腳鐐「再次」收訊不良

事實上，陳佩琪一早就發文透露，她和柯文哲正在高鐵上，昨晚不知道為何沒睡好，早上又很早開始準備東西。她還表示，柯文哲星期二換了一顆新電子腳鐐後，從此就「再次」收訊不良，三不五時會被打電話問候，跟剛被放出來時一樣，而自己坐在先生旁邊，總會被電話鈴聲吵到睡不著覺，她本來就因為有嚴重憂鬱症狀，晚上會睡不好，現在連車上打個盹的美夢都破裂了。