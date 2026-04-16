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四叉貓譏Cheap胡說八道　揭李貞秀「名嘴行情」：不夠買Dior外套

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨陸配立委李貞秀13日遭開除黨籍，之後她接連上政論節目砲轟黨主席黃國昌。網紅四叉貓（劉宇）表示，所謂的綠媒政論節目，通告費公道價是每小時3000元，熱門名嘴1天大概可以錄3、4個小時，月收入大約20萬元，而李貞秀這2周賺的通告費，恐怕還不夠買她身上穿的那件17萬元Dior外套。

▲▼民眾黨立委李貞秀開撕黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡風波未平，今日李貞秀立委辦公室前再度開砲怒轟黃國昌陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲李貞秀穿的Dior短版連帽外套要價17萬元。（資料照／記者湯興漢攝）

李貞秀轉行名嘴能賺多少？

網路上有不少關於李貞秀近期頻繁上親綠媒體的政論節目，可以領取多少通告費的討論，網紅Cheap估算20天可賺45萬元。但四叉貓16日在臉書發文表示，以他涉足政治評論圈6年的經驗看來，所謂的綠媒政論節目通告費公道價是每小時3000元，入座後還要填寫勞報單，才可以領到裝錢的信封袋，由於晚間6點30分以後大多是單人專訪環節，所以平日錄影的時間是中午12點30分至晚間6點30分。

四叉貓提到，單人專訪節目不可能每天都有，評論員也很難每天錄滿6小時，畢竟還要扣除電視台之間的車程，熱門名嘴1天大概可以錄3、4個小時，每個月錄70個小時，月收入大約20萬元，他自己1年大約只有1、2次大事件才可能達到這種狀態。

四叉貓估算：不夠李貞秀買17萬Dior外套

四叉貓認為，李貞秀這件事情的熱潮頂多持續到下周，而且也不是每天都有很多節目可以錄，這2周能賺的通告費，恐怕還不夠她買身上穿的那件17萬元Dior外套。

四叉貓揭評論員風險

四叉貓補充說明道，雖然評論員時薪3000元算不錯，但不是每天都有節目可以錄，還要扣除交通成本，他光是搭Uber來回就要扣掉1000元車資，另外還有被告的風險，如果被告成功，隨便都要賠上十幾萬到上百萬元，「我覺得算是高風險職業，偶爾還會被噴辣椒水。」

【關於cheap】 　 我踏足政治評論圈不算久，從2019年被趙少康提攜至今大約才六年多， 　 但應該算有資格來聊一下政論節目通告費這題啦， 　 就我所知，所謂的綠媒政論節目，通告費公道價就是３０００元／每小時， 　 （註：趙少康的節目比較...

劉宇發佈於 2026年4月15日 星期三
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