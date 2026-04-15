一地焦黑殘骸！美軍「斷尾求生」自炸飛機　伊朗機場衛星照曝光

▲空中巴士10日拍攝的衛星照片顯示，伊朗境內一處偏遠機場跑道上，留有美軍飛機燃燒後的焦黑殘骸。（圖／翻攝soaratlas.com）

記者吳美依／綜合報導

空中巴士（Airbus）最新釋出衛星照片顯示，伊朗境內一處偏遠機場跑道上，留有美軍飛機燃燒後的焦黑殘骸，這正是美軍本月初執行F-15E救援行動時使用的臨時起降地點。

衛星影像曝光 地面大片焦黑

CNN報導，這張衛星影像攝於4月10日，在這條長度約4000英尺（約1200公尺）跑道的東端，可見大片明顯焦黑痕跡，與飛機燃燒後的殘骸特徵吻合，跑道末端附近還停有數輛車輛。

這條跑道位於伊朗中部伊斯法罕省（Esfahan），距離該省首府伊斯法罕市以南約50公里。伊朗官媒在救援行動後不久拍攝的影片，經CNN地理定位證實就在同一地點，畫面顯示美軍軍機在跑道上正冒著濃煙。

????Soar Atlas has made available new high-res imagery from Apr 10 to explore, of aircraft wreckage at an abandoned airstrip in Shahreza, Iran.



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Two C-130 Hercules transport aircrafts and two helicopters were destroyed. pic.twitter.com/AryNyBhQwF — Soar (@SoarAtlas) April 14, 2026



絕地救援 美軍毅然炸6機

本月稍早，一架美軍F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗被擊落後，美國深入敵境成功救出第2名飛官。

CNN報導，這次行動涉及數百名美國軍事和情報人員，包括陸軍三角洲部隊、海軍海豹突擊隊第6分隊等特種作戰部隊，以及中央情報局（CIA）事先進行的一場欺敵行動。

搜救行動即將收尾時，2架MC-130特種作戰運輸機突發機械故障，無法起飛撤離，導致約100名菁英突擊隊員受困敵境。指揮官立刻下令調派額外飛機進入伊朗，並且分批接回人員。

最終，救援部隊分批撤出，美軍則摧毀2架失能的MC-130，以及另外4架直升機，以防敏感裝備落入伊朗手中。

驚險救援！飛官負傷攀2千米山脊躲岩縫 美軍撤離「斷尾求生」炸6機



美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」 F-15E墜毀處驚見巨洞

▼美軍深入伊朗境內救援F-15E飛官，引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）

