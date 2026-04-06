驚險救援！飛官負傷攀2千米山脊躲岩縫　美軍撤離「斷尾求生」炸6機

▲美軍F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美軍F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗被擊落後，美國已於5日成功救出第2名飛官。《路透社》形容「這場救援行動進行地近乎完美而精準」，而隨著「絕地救援」順利落幕，其高難度細節也被媒體逐一披露。

2飛官彈射逃生 他躲敵境岩縫苦撐

這架F-15E雙座戰機3日在伊斯法罕（Isfahan）上空遭伊朗防空系統擊落，2名飛官相繼彈射逃生。第一人當天便獲救脫困，但第2名擔任武器系統官的飛官下落不明，伊朗當局甚至對外懸賞捉拿。

一名知情人士透露，這名軍官身份為上校，落地後扭傷腳踝，仍憑藉求生技能，攀上一座高達7000英尺（約2100公尺）的崎嶇山脊，並且躲入山頂岩縫內。他僅攜帶一支手槍、一台通訊設備和一個追蹤信標，在敵境深處苦撐超過24小時。

獲救前，他也主動與美軍重新建立聯繫，並且完成身份驗證程序。此舉至關重要，因為能夠確保搜救部隊不落入伊朗設下的圈套。

▼伊朗國家媒體稱，伊朗中部發現被擊落的美軍F-15碎片。（圖／路透）

CIA強力支援 欺敵戰術爭取時間

CNN報導，這次行動涉及數百名美國軍事和情報人員，包括陸軍三角洲部隊、海軍海豹突擊隊第6分隊等特種作戰部隊，以及中央情報局（CIA）事先進行的一場欺敵行動。

一名川普政府官員表示，為了爭取搜救時間，在確認飛官位置之前，CIA在伊朗境內散布假消息，宣稱美軍已尋獲失蹤飛官，正以地面車隊護送出境，誘使伊朗將注意力轉移至出境道路，遠離當事人真正藏身處。他說，CIA的欺敵行動，確實在伊朗軍隊內部引發混亂與不確定性。

與此同時，美軍對周邊道路實施電子干擾與轟炸封鎖，阻止任何人靠近。CIA則使用獨有技術裝備，鎖定飛官位置。確認其藏身處後，相關情報回傳五角大廈與白宮，正式啟動救援行動。

一名美國軍官表示，突擊隊員前往飛官藏身處時，曾轟炸與開火防止敵軍靠近，但未與伊朗直接交火。《紐約時報》解讀，這可能顯示欺敵行動至少成功誘騙一部分伊朗軍隊遠離救援地點。

官員還透露，最終被派去撤離飛官及搜救部隊的飛機，都是較小型的渦輪螺旋槳飛機，能夠降落較小型機場，重量也相對較輕。

▼美軍C-130運輸機 。（圖／達志影像／美聯社）

突發受困危機 美軍毅然炸了6機

未料，搜救行動即將收尾時，2架MC-130特種作戰運輸機突發機械故障，無法起飛撤離，導致約100名菁英突擊隊員受困敵境。指揮官立刻做出一個高風險的決定，下令調派額外飛機進入伊朗，並且分批接回人員。

一名美國軍官透露，突擊部隊因此在敵境內焦急等待數小時，「如果要說有什麼『我的天啊』的時刻，這就是那一刻」，但他也強調，正是這項快速決策，成功化解危機。

最終，救援部隊分批撤出，美軍則摧毀2架失能的MC-130，以及另外4架直升機，以防敏感裝備落入伊朗手中。

傷軍順利送醫 美軍全員平安

白宮和五角大廈在F-15E墜毀後的24小時內拒絕透露細節，顯然是為了避免危及救援行動。

任務順利完成後，美國總統川普宣稱這是「美國歷史上最大膽的搜救行動之一」，受傷飛官已被送往科威特接受治療，雖然傷勢嚴重「但他會沒事的」。川普還透露，第一名飛官的救援行動發生在伊朗的白天，耗時大約7小時。

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