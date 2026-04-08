CIA黑科技！茫茫沙漠「精準鎖定失聯飛官」：還有心跳就能找到你

▲F-15E打擊鷹式戰機的救援行動引發國際關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《紐約郵報》獨家報導，美國中央情報局（CIA）在F-15E救援行動中使用的秘密工具名為「幽靈低語」（Ghost Murmur），這次首度投入實戰便成功找到藏身山縫的受傷飛官。2名消息人士揭露這款超先進工具的運作原理，「只要你的心臟還在跳動，我們就能找到你。」

「幽靈低語」如何運作？超狂科技突破

2名消息人士解釋，這款秘密科技運用遠程量子磁力測量技術，捕捉人體心跳產生的微弱電磁訊號，並將數據與人工智慧軟體結合，從背景雜訊中將目標特徵信號分離出來。

「通常這種信號非常微弱，唯有在醫院裡把感測器緊貼胸口才能測量到。但量子磁力儀（quantum magnetometry）領域的進展，尤其是人造鑽石中微觀缺陷所構建的感測器」，使其能夠在更遠距離偵測到這些信號。

▼伊朗國家媒體稱，伊朗中部發現一架被擊落的美國戰機F-15的碎片。（圖／路透）

他們透露，「幽靈低語」是由航太軍武巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）高階秘密研發部門「臭鼬工廠」（Skunk Works）研發。目前該技術已在黑鷹直升機上完成測試，未來更可能整合至F-35戰鬥機。

其命名緣由也富有意義，「幽靈」是指那些消失但需要被找到的目標人物，「低語」則是指心跳節奏。

首次實戰大成功 理想條件曝光

代號「Dude 44 Bravo」、擔任武器系統官的飛官，在F-15遭擊落後，於敵軍搜捕與懸賞壓力下，獨自躲藏在山頂岩縫中存活2天。儘管飛官啟動了波音公司製造的「作戰倖存者脫逃定位器」（CSEL），搜救團隊仍無法確認其精準位置。此時正是「幽靈低語」派上用場的絕佳時機。

▼川普也在記者會上暗示使用這款超先進科技。（圖／達志影像／美聯社）



消息人士指出，相對貧脊的地貌為「幽靈低語」的首次實戰運用提供了理想、甚至堪稱完美的條件，因為電磁干擾極小，幾乎沒有其他人體訊號，加上夜間時段生物體與沙漠之間形成明顯的熱對比，「這就像是在體育館聽到一個聲音，只不過這個體育館是方圓數千英里的沙漠。在適當條件下，只要你的心臟還在跳動，我們就能找到你。」

不過，這項能力並非無所不能，「它在偏遠、干擾較少的環境效果最好，而且需要耗費大量的處理時間。」

美國總統川普也在6日記者會上，暗示使用這項技術。他向媒體表示，CIA遠從「40英里以外」就找到那名飛官，「這就像是在草堆中尋找一根針」，大讚CIA的出色表現令人感到不可思議。

飛官獲救關鍵！ 川普狂讚「1款超精密裝置」立大功

美軍神秘武器？傳委國士兵「集體吐血倒地」 守衛：像腦袋爆炸