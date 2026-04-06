美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨洞

صور من الفضاء تكشف تفاصيل جديدة عن إنقاذ الطيار الأميركي في #إيران#سكاي_اونلاين#أميركا https://t.co/wMMxTHtL88— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 6, 2026
記者吳美依／綜合報導
美軍F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗被擊落後，美國深入敵境成功救出第2名飛官。隨著這場「絕地救援」順利落幕，衛星畫面也揭示任務的高度風險與現場畫面。
CNN稍早報導，特種作戰部隊前往墜機飛官藏身處時，美軍飛機同時對周邊區域實施打擊，確保伊朗部隊無法靠近。
而空中巴士（Airbus）釋出衛星影像顯示，美軍執行飛官撤離行動的數條周邊道路上，被炸出至少28處坑洞。每個坑洞直徑約9公尺，沿著道路平均分布，尺寸正好足以破壞路面寬度，似乎是刻意且精準的打擊。此處距離美軍摧毀飛機的偏遠機場大約20公里。
Satellite images from Airbus shows cratered roads at the FARP that US Air Force made during the US Air rescue in Esfahan province.— Global Report (@Global_ReportHQ) April 6, 2026
???? Satellite images from Airbus taken on Sunday show dozens of craters along several roads in central Esfahan province, around 20 kilometers from a… pic.twitter.com/fhatFra2ph
空中巴士4月5日拍攝的其他衛星影像顯示，位於伊朗中部伊斯法罕省（Esfahan）的F-15E墜毀地點附近，出現一處直徑約40英尺（約12公尺）的圓形大坑，2輛白色車輛停靠旁邊，並有數名人員在場。此處距離美軍摧毀自己飛機的偏遠機場西北方約30公里。
CNN指出，儘管目前尚不清楚大坑洞的形成原因，但轟炸軍機墜毀地點，以防敏感設備落入敵軍手中的作法並不罕見。墜機地點最初由獨立研究人員「Obretix」確認，CNN比對伊朗官媒公布影像的山脈背景與衛星照片後，也核實了墜機殘骸及大坑洞的地點。
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