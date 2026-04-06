美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨洞

صور من الفضاء تكشف تفاصيل جديدة عن إنقاذ الطيار الأميركي في #إيران#سكاي_اونلاين#أميركا https://t.co/wMMxTHtL88 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 6, 2026



記者吳美依／綜合報導

美軍F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗被擊落後，美國深入敵境成功救出第2名飛官。隨著這場「絕地救援」順利落幕，衛星畫面也揭示任務的高度風險與現場畫面。

CNN稍早報導，特種作戰部隊前往墜機飛官藏身處時，美軍飛機同時對周邊區域實施打擊，確保伊朗部隊無法靠近。

而空中巴士（Airbus）釋出衛星影像顯示，美軍執行飛官撤離行動的數條周邊道路上，被炸出至少28處坑洞。每個坑洞直徑約9公尺，沿著道路平均分布，尺寸正好足以破壞路面寬度，似乎是刻意且精準的打擊。此處距離美軍摧毀飛機的偏遠機場大約20公里。

Satellite images from Airbus shows cratered roads at the FARP that US Air Force made during the US Air rescue in Esfahan province.



???? Satellite images from Airbus taken on Sunday show dozens of craters along several roads in central Esfahan province, around 20 kilometers from a… pic.twitter.com/fhatFra2ph — Global Report (@Global_ReportHQ) April 6, 2026

空中巴士4月5日拍攝的其他衛星影像顯示，位於伊朗中部伊斯法罕省（Esfahan）的F-15E墜毀地點附近，出現一處直徑約40英尺（約12公尺）的圓形大坑，2輛白色車輛停靠旁邊，並有數名人員在場。此處距離美軍摧毀自己飛機的偏遠機場西北方約30公里。

CNN指出，儘管目前尚不清楚大坑洞的形成原因，但轟炸軍機墜毀地點，以防敏感設備落入敵軍手中的作法並不罕見。墜機地點最初由獨立研究人員「Obretix」確認，CNN比對伊朗官媒公布影像的山脈背景與衛星照片後，也核實了墜機殘骸及大坑洞的地點。