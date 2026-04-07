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飛官獲救關鍵！　川普狂讚「1款超精密裝置」立大功

▲▼ 美國F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機。F-15E Strike Eagle（圖／達志影像／美聯社）

▲美國F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美軍F-15E救援任務引發各界關注，總統川普6日大力讚揚，受困伊朗境內的受傷飛官之所以能夠獲救，一部分歸功於這款「非常精密」的特殊裝置，讓美軍能夠追蹤其下落，甚至直言該設備「拯救了他的性命」。

飛官奇蹟獲救　1裝置是關鍵

這名擔任武器系統官的F-15E飛官彈射逃生後，在伊朗境內負傷躲藏將近48小時，最終在美軍馳援下成功獲救。

川普在白宮記者會上表示，「他攀上懸崖峭壁，傷口不斷出血，自行包紮後聯繫美軍並傳送位置。」

他指出，飛行員「隨身攜帶一種非常精密、類似呼叫器的裝置。當他們出任務時，會確保電池充足、狀態良好」，這款裝置「運作得非常好……效果驚人」，最終「拯救了他的性命」。

CSEL是什麼？超狂功能曝光

《紐約郵報》報導，川普指的似乎是所有美國空軍身上都會配備的「救援信標」（rescue beacons）。一名美國空軍官員也透露，「美國空軍戰鬥機飛行員會利用『作戰倖存者脫逃定位器』（CSEL）發布返航信號」。

CSEL由波音公司製造，早在2011年的利比亞墜機救援行動便立下大功。《耶路撒冷郵報》報導，該裝置會傳送加密求救信號，可被飛機與衛星偵測到，一旦飛行員彈射便自動啟動。其外型類似對講機，能持續透過軍事衛星傳送加密座標，救援人員接近時，甚至可切換成無線電使用。

為了營救這名飛官，美軍共動員155架次飛機，包含4架轟炸機、64架戰鬥機、48架加油機及13架搜救機。中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）也證實該單位同步展開「欺敵行動」，成功甩掉伊朗部隊及嗅探犬的追蹤，為救援行動爭取時間，「我們的情報顯示，這次大膽救援任務的成功，讓伊朗人感到難堪與羞辱。」

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