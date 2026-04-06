參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

▲F-15E「打擊鷹」戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍F-15E飛行員成功獲救！美國總統川普證實，失事飛行員與武器系統官員（WSO）在伊朗敵後分別被救出，過程中美軍特種部隊與空中支援展現高難度協同作戰。然而，多方報導也指出，以色列精銳特種部隊翠鳥（Shaldag）與總參偵查大隊（Sayeret Matkal）也提供情報與支援，凸顯其在隱蔽營救任務上的高度能力。

事件發生於當地時間3日，美軍F-15E「打擊鷹式戰機」在伊朗境內被擊落。飛行員在墜機後數小時即獲救，但WSO失蹤近48小時，期間成功避開伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的搜索。川普在社群平台Truth Social發文證實搜救行動，並強調這是首次在軍事史上「兩名美軍飛行員分別在敵後被救」。

根據《耶路撒冷郵報》等多方外媒報導，營救行動由美軍特種部隊執行，並獲得空中支援。中央情報局（CIA）情報在定位失蹤飛行員中扮演關鍵角色，美軍還對伊朗部隊發動空襲，阻止其接近救援區域。美軍高層形容此任務是「史上最具挑戰性的特種作戰之一」，過程中曾與伊朗部隊交火。

然而，以色列特種部隊可能也參與行動，提供情報及協助美軍撤離，包括翠鳥部隊（Shaldag）與總參偵查大隊（Sayeret Matkal）。其中，翠鳥部隊成立於1974年，原為總參偵查大隊預備役，後轉隸空軍，專長包括戰鬥搜救、敵後滲透、目標指引、建立臨時機場與空中交通管制，被視為以色列空軍最精銳單位之一。

至於總參偵查大隊則成立於1957年，隸屬以色列總參謀部與軍事情報局，其擅長敵後偵察、反恐、人質救援及非常規作戰，歷史上著名的恩德培行動（Operation Entebbe）即由其主導。兩隊專長與美軍此次救援高度契合，展現隱蔽、高效率作戰能力。