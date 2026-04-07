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176架軍機兵分7路救飛官！　美空中艦隊「6假1真」騙過伊朗內幕曝

▲▼ 美國F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機。F-15E Strike Eagle（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機被伊朗擊落。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍一架F-15E打擊鷹戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在對伊朗軍事行動中遭擊落後，美方展開大規模空中救援，動員多達176架各型軍機深入伊朗境內，為掩護真正目的兵分7路行動，才完成2名飛官的撤離任務。

美媒Axios報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）6日在白宮記者會上說明，這支「空中艦隊」整場行動「極度危險」，「飛行員與武器系統官在孤立無援、全程躲避敵軍的情況下所展現出的勇氣，再怎麼強調都不為過。」

6路誘敵、1路真救援　155架軍機救1人

光是為救出與地面指揮失聯的武器系統官，美軍便出動155架軍機。為掩護真正的救援行動，美方刻意製造7處行動假象，其中6處純屬誘敵之用，僅有1處才是實際展開撤離的地點。

總統川普在記者會上說明，美軍讓伊朗以為各地都有目標，成功分散追兵注意力，「他們說，『等等，等一下，這裡有一組，那裡也有一組』」，「美國軍隊迅速抵達真正的地點與敵人交戰，解救受困軍官，消滅所有威脅並離開伊朗領土。」

A-10疣豬、HH-60直升機齊出動　無人機協同作戰

參與此次行動的機型包括轟炸機、戰鬥機、空中加油機、直升機及各式無人系統，凱恩提及A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機、HC-130「戰鬥國王II」（Combat King II）搜救機與HH-60「快樂綠巨人II」（Jolly Green II）直升機，並透露美軍另外運用遙控駕駛與戰術型無人機協同作戰。

川普表示，這架F-15E是代號「史詩怒火」軍事行動以來，首架遭伊朗擊落的美軍有人駕駛戰機，形容此事為對方「僥倖打中」，並稱「走運的事誰都會碰上，美軍也不例外。」

損失不只一架　友軍誤擊、E-3預警機也折損

不過此次對伊朗軍事行動中，美軍損失的不僅這架F-15E，此前已有3架F-15E在友軍誤擊事故中遭科威特F/A-18「大黃蜂」（Hornet）戰機波及；此外還損失逾10架MQ-9「死神」（Reapers）無人偵察機、1架在伊朗攻擊沙烏地阿拉伯基地期間遭摧毀的E-3「哨兵」（Sentry）預警機，以及1架在伊拉克上空意外墜毀的KC-135「同溫層加油機」（Stratotanker）。

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