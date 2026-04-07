彈射逃生多恐怖？退役美軍揭「20G力瞬間衝擊」：是否活命交給上帝

▲美國F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美軍F-15E救援任務引發各界關注，一名美國退役海軍揭露戰鬥機「彈射逃生」的殘酷真相，他指出這個過程極度暴力，但飛行員幾乎沒有接受過任何跳傘訓練，能否活下來只能「交給上帝」。

美國海軍戰鬥機武器學校（TOPGUN）畢業生、無墜落英雄基金會（NFHF）主席巴克利（Matthew Buckley）表示，這架F-15E上周被伊朗擊落時，2名飛官做出「非常艱難的決定，要不就是死亡，要不就是彈射」。

他曾2度部署伊拉克，並且駕駛F/A-18大黃蜂戰機（ F-18 Hornets）執行過44次實戰任務，因此深知其中危險性。

10至20G力 超出人體承受力

巴克利指出，飛行員彈射逃生後，身體狀況總是令人擔憂，「因為彈射是人體所能承受最暴力的經歷之一」，沒有任何人的身體構造能夠自然承受「10到20G的瞬間衝擊」。

如果飛行員身體姿勢稍有偏差，將面臨「火箭飛車」加上「時速500英里（約時速805公里）強風」一般的衝擊。哪怕四肢僅出現一丁點鬆動，就可能造成連枷胸（Flail Chest），也就是多根肋骨骨折的嚴重胸部創傷，而這種傷害極可能將他們的手臂直接從關節窩中撕裂出來。

▼巴克利發布自己帶領川普次子艾瑞克（Eric Trump）飛行的照片。（圖／翻攝IG@officialwhizbuckley）

巴克利說道，通常情況下，彈射過程產生的壓力，可能導致脊椎損傷等傷勢。古早年代的飛行員也可能被座艙頂或橡膠踏板卡住，不幸失去腳或腿。

美飛行員0跳傘訓練 彈射命運未知

由此可知，彈射逃生過程雖然只有短短幾秒，卻需要極高精準度。但巴克利表示，飛行員並未對此接受實際訓練，「很多人以為戰鬥機飛行員一定有做過跳傘訓練，但根本沒有。」

他透露，軍方對成功彈射的定義，只包含飛行員拉動彈射把手、座艙蓋彈開、火箭點火、降落傘正常開啟，也就是所有裝置成功運作。至於飛行員能不能活下來，「那就交給上帝了。」