李貞秀走人「是民眾黨泡沫化的開始」　綠委曝1時間點：巧合得很怪

▲李貞秀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨中評會13日做成決議，開除民眾黨不分區立委中配李貞秀黨籍，中選會也表示，民眾黨已發函中選會，中選會已依法函請立法院予以註銷其立法委員名籍。對此，民進黨立委林俊憲表示，這件事有個地方「巧合得十分奇怪」。

林俊憲曝1事「巧合得十分奇怪」

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針對李貞秀被開除一事，林俊憲在臉書上發文表示，「有一件事，我覺得巧合得十分奇怪。」李貞秀的爭議從2月延燒至今，但民眾黨就是不處理，一直到4月9日，本來要召開中評會決定其去留，結果卻「因故」而延期，等到13日才終於開會開除李貞秀。

林俊憲不禁拋問，「那麼，9號到13號之間，短短幾天，政壇發生了什麼大事呢？當然是鄭麗文去北京的『面聖』之旅啊！」林俊憲說，他之前就說過了，李貞秀走人有一個先決條件，「就是中共要先找到人能接替她的『工作』」。

林俊憲：李貞秀走人，是民眾黨泡沫化的開始

林俊憲接著表示，「這時我們又要再回顧精彩的徐春鶯起訴書，當初中共覺得國民黨『沒救了』，轉而選擇民眾黨，才衍生出後續一系列爭議中配進不分區的事件。如今鄭主席帶領國民黨，親自進京面聖、忠心耿耿，突然『有救了』，那中共還需要前景堪憂的民眾黨嗎？」

林俊憲認為，這兩件事看似是獨立事件，但卻有千絲萬縷的聯繫，「我們真正的對手從來就只有一個，只不過是代理人換來換去罷了。」他認為，李貞秀走人，代表中共正式放棄民眾黨了，畢竟實力和席次差距就擺在那，既然能控制大藍，為何要浪費資源在小藍身上？「比起早已沒什麼影響力的前主席，李貞秀走人，才是民眾黨泡沫化真正的開始。我話就擺在這了」。