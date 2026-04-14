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春夏之交雨量和登山風險漸增　林保署提醒山友行前檢核四要點

▲臺灣每年春夏交替（約4至5月）期間常出現滯留鋒降雨及間歇性豪雨，登山及戶外活動需特別注意安全。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲臺灣每年春夏交替（約4至5月）期間常出現滯留鋒降雨及間歇性豪雨，登山及戶外活動需特別注意安全。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

目前正值4至5月春夏交替期間，亦逐漸進入登山活動旺季，台灣受亞熱帶季風氣候影響，常出現滯留鋒降雨及間歇性豪雨，山區易發生溪水暴漲、山洪及邊坡土石崩落等情形，對登山及戶外活動安全構成高度威脅；林業保育署南投分署提醒，民眾於雨季期間從事山域活動，務必審慎評估環境風險，落實各項安全準備措施。

南投分署表示，民眾規劃入山前，應依規定辦理入山及入園申請，並查詢道路通行及相關管制資訊，確認路線狀況安全無虞，同時建議由具備林地經驗之領隊帶領，並確認隊伍成員具備基本高山攀登能力、良好體能及必要之林地生存技能，以降低登山活動風險。

▲民眾規劃入山前，應依規定辦理入山及入園申請，並查詢道路通行及相關管制資訊。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲民眾規劃入山前，應依規定辦理入山及入園申請，並查詢道路通行及相關管制資訊。

為強化山域活動安全，南投分署建議民眾確實完成行前檢核，包括：一、掌握當地氣象預報及災害警示資訊；二、告知親友登山行程及預計往返時間，並遵守入山入園相關規定；三、備妥並熟悉操作各項登山裝備，如通訊設備、頭燈、防水保暖衣物、糧食、地圖及行動電源等；四、避免單獨行動，並依個人體能狀況選擇適當路線，同行隊員亦應具備基本急救應變能力，以因應突發狀況。

林業保育署南投分署提醒，山區氣候變化迅速，若於活動期間遇有天候惡化，應立即中止行程，尋找安全地點避難，並設法對外聯繫求援，如發生緊急事故，可撥打119、110或112等救難專線請求協助，呼籲所有山友於雨季期間秉持「安全第一」原則，審慎規劃行程、充分準備裝備，並隨時留意環境變化，共同確保登山活動之安全，安心享受山林之美。

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