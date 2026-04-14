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李貞秀被民眾黨開鍘　民進黨團：韓國瑜終於可以好好睡覺

▲▼民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中評會13日做成決議，開除民眾黨不分區立委中配李貞秀黨籍，中選會也表示，民眾黨已發函中選會，中選會已依法函請立法院予以註銷其立法委員名籍。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜今（14日）表示，現在最可以好好睡覺的就是立法院長韓國瑜，這個「恐怖情人」終於願意讓歹戲拖棚的戲落幕；民進黨團書記長范雲則說，民眾黨團這齣戲大家看了瞠目結舌。

針對李貞秀遭開除黨籍，民進黨團書記長范雲今（14日）表示，這件事情應該是全民都已經受不了了，終於告一段落，只非常遺憾，不是民進黨團2個月前就一再提醒的理由，立委這麼高層級的民代當然一定要單一國籍效忠，李貞秀很明確有雙重國籍問題，也提不出任何證據，民眾黨團這齣戲大家看了瞠目結舌。

民進黨團副幹事長陳培瑜則說，「我想現在最可以好好睡覺的就是韓國瑜院長了」，她從一開始就問韓國瑜為何不處理，相信韓國瑜昨晚應該睡得很好。對民眾黨來說，「其實李貞秀就是他們的恐怖情人」，而民眾黨操弄台灣民主法治的動作，對台灣民主制度來說就是台灣的恐怖情人。這兩個恐怖情人現在總算願意讓這個歹戲拖棚的戲落幕，希望後續民眾黨團新遞補上的立委，或整個民眾黨團，還是要對李貞秀這件事有所態度。

陳培瑜指出，因為現在民眾黨除名李貞秀的理由不是雙重國籍，而是因為觸犯柯文哲天條，把金流故事講出來，「我會說民眾黨還是一個沒有民主法治概念，他們只是一個家臣制概念的政黨」，這齣爛戲、歹戲，讓韓國瑜可以好好睡覺，讓恐怖情人可以趕快離開這個舞台，對台灣人民來說都是好事。

媒體關切，李貞秀缺額將由前台聯立委許忠信遞補，對未來綠白合有沒有期待？范雲表示，民進黨團一直都是開放態度，「對我們來講就是能夠在價值跟政策上合作，對國家都是好事，那我們一直都持一個開放的態度」。

媒體追問，李貞秀自爆，包括黃國昌、陳智菡、陳清龍等人都在4月7日逼她辭職，是否認為民眾黨當時就在設局？范雲說，「我們其實沒有辦法對民眾黨內部的運作有更多的評論」，只是從新聞看起來，民眾黨法治觀念有待加強，不管是國籍法、兩岸條例還是其內部運作。

陳培瑜則說，李貞秀事情剛開始不只藍白背書，連國台辦都在幫李貞秀背書，但至今將近一個禮拜，國台辦沒有對這件事情發言，「我想李貞秀應該真的已經成為中國國台辦，還有國民黨、還有民眾黨的棄子」。

陳培瑜提醒，之前傅崐萁還想為了李貞秀修國籍法，現在也沒有看到國民黨的任何發聲。這本來是民眾黨家務事，但他們用混亂的家務事破壞國家的民主法治，本來就應該予以處理，現在看起來在野黨也好，每天威脅台灣的共產黨都不挺了，對她來說就是剛好而已。

范雲也說，民眾黨欠全民一個交代，到底李貞秀是不是國台辦指定的下一席？「我們到現在都沒有答案」。

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