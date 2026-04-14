白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信徒心痛：一年不如一年

▲白沙屯媽祖進香活動是年度宗教盛事，吸引大量信徒共襄盛舉。（示意圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜行程，吸引數萬香燈腳隨行。途中，有不少善心人士免費發放「福食」，不料卻有「完整餐盒」被遺棄在路邊，裡面食物還完好無缺，讓其他信徒看了很心痛，呼籲大家惜食。

路邊驚見完整餐盒 女信徒心痛勸別拿了又丟

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一名女信徒在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，進香途中在路邊發現了一個被遺棄的餐盒，打開一看，裡頭的麵包、蛋糕依舊完好無缺，一口都沒咬過，讓她忍不住直呼「真的奉勸大家，吃不下不要拿，只拿自己需要的就好。」

女信徒表示，比起早期，現在的福食真的比以往多非常多，也非常方便，希望不要糟蹋了大家對媽祖的愛，這些都是發心的福食，拿了又丟掉真的不會比較好，「有損自己福報」，拜託大家請惜福。

信眾嘆人愈來愈多 素質卻一年比一年差

許多信眾看完也感嘆，「應該是打開後，沒有喜歡吃的，就丟了」、「唉，全台最大自助吧」、「人數一年比一年高，素質卻一年比一年低！感覺很多人是為蹭食物蹭結緣品而來！」、「身邊一個50幾歲的朋友也是這個樣子，不吃給人家拿一大堆，不然就是咬一口就放在旁邊，我明年直接拒絕往來戶！不讓她跟」掀起熱議。