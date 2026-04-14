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學生行動電源自燃「台鐵區間車粉塵瀰漫」　列車延誤32分

▲▼台鐵內灣線區間車發生旅客攜帶行動電源自燃事件。（圖／讀者提供）

▲台鐵內灣線區間車發生旅客攜帶行動電源自燃事件。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵發生旅客攜帶行動電源起火意外。今（14日）內灣線1804次區間車上，一名學生攜帶的行動電源突然自燃起火，所幸經滅火器撲滅後無人受傷，但車廂內佈滿粉塵，旅客改搭其他列車，該區間車更換編組後延誤32分鐘。

今天清晨6時34分，台鐵內灣線1804次區間車於新竹站待開時，第1車一名男性學生攜帶的行動電源突然起火，站務員緊急使用滅火器滅火，無人受傷。

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台鐵公司說明，今日6時34分，新竹站接獲第1804次區間車車長通報，車廂內因旅客行動電源爆裂引發火警。車站同仁立即攜帶滅火器會同鐵路警察到場，即刻撲滅火源並疏散乘客至月台，確認現場無人員受傷。119消防局鑑識小組到場後，於上午7時02分完成採證作業，隨後獲准進行車輛調移。

台鐵指出，火警雖未造成大規模損害，但考量車廂內殘留濃煙與刺鼻異味，為維護旅客乘車舒適度，新竹站更換列車編組進行後續疏運，受影響之旅客安排轉乘間隔23分鐘的六家線第1706次。原第1804次內灣線區間車經更換編組後，於7時08分開車，晚32分。

▲▼台鐵內灣線區間車發生旅客攜帶行動電源自燃事件。（圖／讀者提供）

▲台鐵內灣線區間車發生旅客攜帶行動電源自燃事件。（圖／讀者提供）

台鐵今年已發生多起旅客攜帶行動電源起火事件，包括2月9日一名旅客在台中站刷票出站後，背包內行動電源因不明原因冒煙起火，站務人員使用滅火器撲滅，無人受傷；3月28日台鐵422次自強號也曾發生類似情況，所幸均未造成傷亡。

台鐵公司呼籲，旅客攜帶行動電源，購買時應選擇有BSMI認證的合格產品。手機使用行動電源充電時，勿放置於空氣不流通的皮包內，亦儘量避免邊充電邊使用行動裝置，以免手機過熱造成意外。

台鐵提醒，行動電源內部元件脆弱，應避免摔落和撞擊，且不使用時應關閉，以免悶燒發生危險。若遇緊急狀況，請第一時間按壓車廂通話器，通知乘務人員到場處理。

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