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李貞秀被開除！　王義川終於明白「質詢處女秀」詭異原因

▲▼立委李貞秀內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委李貞秀內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝，下同） 

記者葉國吏／綜合報導　

民眾黨不分區立委李貞秀被開除黨籍，引發李貞秀跟黨團間的激烈砲火。對此民進黨立委王義川透露，回想李貞秀在立法院的質詢處女秀充滿詭異氣氛，如今看來一切都明白了。

白營控李貞秀索錢對價補償　李貞秀反咬遭黃國昌等施壓
民眾黨開除李貞秀黨籍，對外聲明認定李貞秀違反《紀律評議裁決準則》，情節包含違反黨團議事運作，同時提到李貞秀在2026年4月7日的會議中，明確提出以辭去不分區立委為條件，要求獲取特定金額的補償金，認為此舉嚴重毀損國家公職倫理，因此決議對其祭出開除黨籍的最重處分，即日起生效。

▲▼立委李貞秀內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

不過李貞秀火速發聲駁斥，強調自己從不求官也不拿錢，指出4月7日立院總質詢前不到一小時，黃國昌、周榆修、陳智菡及陳清龍四人竟集體現身，強制要求她在總質詢結束後，當場公開宣布辭去立委職務。她認為這是政治施壓。

王義川憶處女秀驚覺不對勁　質詢稿疑遭調包致卡詞尷尬
民進黨立委王義川對此在政論節目《有話鏡來講》中表示，原本納悶李貞秀每次表決都配合黨團，為何會被扣上違反運作的帽子，直到看到聲明才恍然大悟。他回憶4月7日當天是李貞秀的質詢初體驗，雖然行政院長卓榮泰拒絕備詢讓場面尷尬，但奇怪的是當時完全沒有任何民眾黨立委到場聲援，讓李貞秀獨自在台上被洗臉。

王義川進一步分析，當天李貞秀質詢投影片結尾突然出現感謝「民眾黨」與柯文哲的字幕，極可能就是原本準備好要宣布請辭的謝幕詞。主持人吳安琪也質疑，李貞秀當天質詢時結結巴巴、一度語塞，是否因為手上的稿子寫的是辭職聲明，她卻堅持脫稿演出才導致卡詞。王義川對此深表認同，認為李貞秀當時的「不配合」就是被黨部開鍘的主因。

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