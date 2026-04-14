快訊／剴剴案催生兒托法三讀　監管雲入法、虐兒可處60萬並公布姓名

▲兒童托育法三讀。（圖／劉建國國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

「剴剴案」讓幼兒托育受關注，立法院會今（14日）三讀通過兒童托育服務法，條文明定，有身心虐待或情節重大的體罰、霸凌、性騷擾等，最高可處60萬元罰鍰；為保護兒童的人身安全，「監管雲」確定托育機構應裝設監視錄影設備，至少保存30日並加以保密。若未依規定辦理可處負責人最高30萬罰鍰，屆期未改善，得依情節輕重令停止招收半年至一年，最嚴重將廢止設立許可。

托嬰中心機構與居家托育人員管理制度分散，且發生多起社會關注的虐童與不當照顧案件。行政院會今年5月8日通過兒童托育服務法草案，將0歲到2歲托育規範單獨立法，重點包含居家托育執業資格調整、強化托育機構管理、增加多元托育型態、強化不當對待處理機制等。

今日三讀條文明定，托育機構應裝設監視錄影設備，妥善管理攝錄影音資料，至少保存30日，並加以保密。托育機構應將資料傳送至直轄市、縣市主管機關建置的網際網路系統儲存，不得規避、妨礙或拒絕。

三讀條文指出，托育相關人員若對兒童有身心虐待，或情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待等行為，將處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人姓名及其所屬托育機構名稱。

綠委劉建國表示，該法案歷經長時間審查與朝野協商，終於完成立法，未來將為全國嬰幼兒打造更安全、更有保障的托育環境。為了保障幼兒在托育、照顧過程中的安全，避免憾事發生，他與多位委員及行政院提出《兒童托育服務法草案》，共計32個版本，並由他擔任衛環委員會召委，親自排案審查，逐條檢視與討論。

劉建國說明，該法案自去年5月28日首次排案處理，歷經8次委員會逐條審查，並於12月22日完成委員會審查送出。針對後續仍有爭議的條文，他再召集3次朝野協商，與各黨委員反覆討論，最終於今年3月27日、兒童節前取得朝野共識，完成協商交付院會，並得以在今天完成法案三讀，完善托育體系。

劉建國指出，本次修法從制度源頭強化管理，不僅提升居家托育的法律位階與從業資格要求，也同步強化托育機構的透明度與評鑑制度，讓家長能清楚掌握托育資訊；同時將不當對待案件的處理機制全面法制化，強化證據保全與責任追究。