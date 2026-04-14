李貞秀被開除　律師見原因「明顯有反擊空間」：支持提告民眾黨

▲李貞秀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨中評會13日做成決議，開除民眾黨不分區立委中配李貞秀黨籍，中評會副主委陳宥丞表示，李貞秀以「獲取金錢」作為辭任不分區立委之前提，讓大家不能接受。律師陳君瑋對此表示，「李貞秀被開除恐怕只是演戲」，身為律師，支持李貞秀提告，以保障權益。

陳宥丞曝開除李貞秀原因

[廣告]請繼續往下閱讀...

中評會副主委陳宥丞表示，李貞秀諸多言論嚴重傷害黨譽，甚至破壞本黨和諧，且是連續性違規違紀，但最讓大家不能接受的是，李貞秀以獲取金錢作為辭任不分區立委的前提，嚴重侵犯民眾黨認為的政治誠信原則，更是愧對支持者託付，也嚴重影響黨清廉品牌跟社會信賴，中評委一致決議開除李貞秀黨籍。

律師：支持李貞秀提告

律師陳君瑋就在臉書粉專上發文表示，「李貞秀被開除恐怕只是演戲」，因為李貞秀要求「資遣費」，這一點怎麼會成為開除的理由？且其餘理由也都太過空泛，在法律上會出現爭議，「李貞秀可以學王金平聲請假處分，很容易成功！唯一支持李貞秀提告民眾黨！」

李貞秀要求公開錄音

由於黨主席黃國昌今（14）日指出，李貞秀並不只一次要錢，因此李貞秀今天中午也在臉書上發文，批黃國昌一派胡言，「快公布全程的錄音&中評會李貞秀補充的會議記錄」，她一直想要保護民眾黨，才選擇自己承擔一切的不公平，但是壞人卻完全不怕毀了民眾黨。

律師：留給李貞秀反擊的空間

陳君瑋對此也表示，「請神容易，送神難，但身為律師支持李貞秀提告保障權益：假處分+確認黨籍存在+損害賠償。」陳君瑋接著也強調，除名的理由「竟然是李貞秀要『資遣費』」，但是資遣費是觀感、道德問題，將其當作法律議題除名，「很明顯就是留給李貞秀反擊的空間。除名必須是『具體危害民眾黨的理由』。柯文哲貪汙一審17年，不需要除名嗎？」