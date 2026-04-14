白沙屯「香燈腳奇景」　神蹟、亂象一次看

▲白沙屯媽祖進香活動是年度宗教盛事，吸引大量信徒共襄盛舉。（示意圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜行程，吸引數萬香燈腳隨行。如今進入第二天，傳出不少亂象，有信眾感嘆素質一年不如一年，呼籲少數人自愛，也有當地人現身說法。本文整理各方看法及今年神蹟，供讀者一次掌握現況進度。

進香亂象

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一、「累了請上車」遭濫用

有女網友在Threads發文，稱剛剛臨停到超商買早餐，怎料卻驚見香客試圖狂開車門，「實在太嚇人」，最後她不停揮手示意，對方才默默離去，讓她感到很傻眼。

無獨有偶，在今年進香開始前，也有一名男信眾發文，稱不會再響應「累了請上車」，主因是去年被當成計程車，要求送高鐵站或是車站，即便婉言拒絕，還是一直被拜託，「真的很難溝通，所以我也不再參與了。」

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▲「累了請上車」頻傳取消，男信眾直言「被當計程車」。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會 ）

由於警方今年加強取締交通違規，還特別呼籲「不要搭乘貨車後車斗」，因此「累了請上車」湧現取消浪潮。不過，許多信徒樂見其成，認為進香不是遠足，更不是嘉年華，「歪風真的要導正，不然一堆跟風仔，從頭到尾都坐車」。

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不過，有熱心香燈腳表示，還是堅持續做「累了請上車」，原因是今年有46萬多名香燈腳在烈日下徒步前行，途中一定有人體力不支、有人被隊伍海放，也有老人走不動、小朋友哭鬧的情況，他只是想做善事，即便被檢舉開單也願意承擔，就當作是捐獻給媽祖。

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▲白沙屯進香亂象。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

二、交通混亂

當地人抱怨，龐大人潮導致交通大亂，嚴重影響當地人上下班行程，甚至出現「有家歸不得、車位停不了」的情況。當地人指出，有接駁車輛直接停在路中央，甚至停在車道聊天，害得交通大阻塞，即便提早出門，上班還是大遲到，通勤時間變4倍。

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昨天（13日）還有一輛廂型車停在鎮瀾宮外道路中央，一停就是半小時，嚴重堵塞人車，遭警方當場開罰。

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另外，還有女網友貼出影片，稱搭台鐵到站要下車，結果一大群頭戴進香帽、臂章的信眾立刻擠上車，完全不顧其他要下車的乘客，讓她氣憤嗆「媽祖不會保佑你們的」。

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三、爭搶、浪費結緣品

不少隨香信眾指出，沿途看到素質低下的問題。像是有人為了領取點心與結緣品而堵塞動線，甚至逆行穿梭在隊伍間，更有人目擊「一個便當加四顆茶葉蛋，直接被丟在火車站公共電話上」，浪費善意之餘更造成環境髒亂。

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另外，還有女信眾指出，進香途中在路邊發現了一個被遺棄的餐盒，打開一看，裡頭的麵包、蛋糕依舊完好無缺，一口都沒咬過，讓她忍不住呼籲大家珍惜福食，拿了又浪費丟棄，「有損自己福報」。

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▲真正香燈腳虔誠有禮、熱心互助。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

少數人敗壞廣大信眾形象 香燈腳不忍了

今年參與信眾多達46萬人，許多香燈腳有感「素質一年不如一年」、「進香嘉年華化」、「很多盲從跟風仔」。為此，有信眾發出「抱願文」疾呼4點，拜託各位香燈腳「有點素質」：過馬路看紅綠燈、坐火車要禮讓、不要亂丟垃圾、拿結緣品要有禮貌，不要爭搶，「又不是蝗蟲，你的起心動念，媽祖都在看！」

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今年神蹟故事：白沙屯媽祖聖杯賜茶 妻淚謝罹癌夫治療順利「癌細胞沒了」

女信眾分享，老公被診斷出鼻咽癌三期，在她最無助的時候，跑到白沙屯媽祖廟祈求保佑，希望丈夫能大病化小病、小病化無病，並獲媽祖賜下聖筊與供茶。之後老公接受治療，整個過程相當平順，今年3月再檢查時，體內已完全沒有癌細胞，讓全家感動不已。

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