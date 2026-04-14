曾持衝鋒槍朝車輛射擊！雲林男IG嗆「恁北開40幾槍」　遭羈押起訴

▲網路散布持槍恐嚇訊息危害治安，雲檢警查扣槍彈並提起公訴。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導



雲林一名男子社群媒體Instagram張貼疑似槍枝照片，還發文稱「恁北開40幾槍不是假的」等，專案小組蒐證後拘提到案，涉犯恐嚇公眾等罪裁定羈押，檢方偵查終結依法提起公訴。

雲林地檢署指出，接獲北港分局情資，指稱31歲吳男於IG張貼疑似槍枝照片，並發表涉及恐嚇公眾之言論，經專案小組縝密蒐證，於1月7日持搜索票執行搜索，當場查扣改造仿GLOCK非制式手槍1枝（含彈匣1個）及子彈4顆，並拘提吳男到案。

檢察官訊問後，認其涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪及槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項非法持有非制式手槍罪、第12條第4項非法持有子彈罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向雲林地方法院聲請羈押。雖經原審裁定以20萬元交保，但提起抗告後台南高分院撤銷原裁定，發回更審後，最終裁定羈押獲准。經偵查終結，認吳男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇公眾罪等罪嫌，依法提起公訴。

經查，吳男明知非制式手槍及子彈均屬依法列管之違禁物，非經許可不得持有，竟於2023年6月間某日，在雲林縣四湖鄉自已過世的吳姓男子處取得改造仿GLOCK非制式手槍1枝及子彈4顆而持有。其前因與他人發生糾紛，於2025年11月14日持衝鋒槍在桃園市桃園區某處朝房屋及車輛射擊，經警方查獲並移送桃園地方檢察署偵辦。

嗣其為避免遭人尋仇，於2025年12月28日凌晨2時許，透過其IG帳號公開發布多則限時動態，內容分別為：「你們那些不是咖的，要在那問我身邊朋友照會我的，請私下找我，如果不爽通通出來輸贏槍戰都沒關係，我一定全捧場你們」、「耖你媽幹O娘（含槍枝照片）」、「幹破O娘老擊敗在多一條恁北也沒差（含桃園地檢署聲押書）」、「恁北開40幾槍不是假的（含槍枝照片）」等語，以加害生命、身體之事恐嚇不特定多數人，危害於公眾安全。警方於1月7日執行搜索時，當場查扣前開槍枝及子彈。

雲林地檢署強調，非法持有槍枝及利用網路散布暴力、恐嚇言論，不僅嚴重危害社會治安，更易引發模仿效應，動搖公共安全秩序。本署對於涉及槍砲及暴力犯罪案件，均秉持「從速、從嚴」原則積極偵辦，即時遏止危害擴大。對於任何藉由網路平台散布暴力威嚇、挑釁社會秩序之行為，本署必依法嚴辦，以維護社會安定與人民生命財產安全。