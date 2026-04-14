三波變天！　周日「全台有雨」

記者陳俊宏／台北報導

三波變天！天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，周三微弱鋒面通過，周五另一波鋒面通過；周末受東北季風影響，水氣仍較多，周日中南部、東部、中南部山區多雲到陰有局部短暫陣雨，北部則為多雲局部短暫雨天氣。

黃國致指出，今日台灣周邊為西南風環境，水氣少，各地為晴到多雲天氣，午後中北部山區局部有零星降雨發生；夜晚隨鋒面前緣水氣逐漸移入，北部及東北部轉多雲天氣。

周三鋒面到

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黃國致說，周三微弱鋒面通過，桃園以北、北海岸、東北部多雲到陰局部有短暫陣雨，竹苗及東部也有零星短暫雨發生，其他地區仍維持多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▼周三雨區擴大。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



黃國致提到，周四環境水氣仍多，北海岸、東北部仍為多雲局部有短暫雨天氣，其他地區多雲到晴，午後山區及近山區仍有零星短暫陣雨發生機會，多留意天氣變化。

周五又一波鋒面

黃國致分析，周五另一波鋒面通過，北部及東部天氣再轉不穩定，桃園以北及東部多雲時陰局部有短暫陣雨，竹苗及恆春半島偶有零星降雨發生，其他地區仍以多雲到晴為主，午後山區同樣有零星短暫陣雨發生機會。

黃國致提醒，周末受東北季風影響，水氣仍較多，周六北部、東部、恆春半島、中部山區多雲到陰有局部短暫陣雨：周日中南部、東部、中南部山區多雲到陰有局部短暫陣雨，北部則為多雲局部短暫雨天氣。

黃國致表示，下周一東北季風減弱轉偏東風環境，北部及東北部氣溫略回升，迎風面東部、恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區回到多雲至晴，午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。