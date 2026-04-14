國手級名師變狼教練！北部某校球隊爆性醜聞　4少女遭慘侵犯

▲北部某學校狼教練猥褻4名女球員認罪，法院判處1年8月。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者游芳男／綜合報導

北部某校競技型球隊驚傳校園性醜聞，一名曾具備國手資歷、在基層頗具盛名的40多歲專任教練，遭控利用訓練之便，對隊內4名未成年女球員進行「假按摩真猥褻」。全案經一審法院審理，男教練於庭上認罪並與被害人達成和解，被依利用權勢猥褻罪判處有期徒刑1年8月，緩刑3年。

假藉舒緩肌肉 狼爪伸向未成年學子

判決書指出，涉案教練在犯案的2年期間，於學校體育館內，趁球員訓練後身體痠痛之際，宣稱協助按摩舒緩，卻藉機碰觸4名少女胸部及下體等私密部位。其中一名受害者受害次數竟高達10次。教練執教多年，帶領球隊在全國賽事成績斐然，卻利用權勢對受自己監督的球員伸出狼爪。

認罪協商達成和解 校方已解聘處分

案發後，教練於法院審理期間坦承罪行，並同意賠償每位被害人12萬元。考量被害人願意原諒並同意宣告緩刑，法院採認罪協商判決，判處教練應執行有期徒刑1年8月，可易科罰金，緩刑3年，期間須付保護管束。

校方對此回應，事發後已第一時間將該名教練停聘並啟動心理輔導，目前已決議報請相關單位核准正式解聘。球隊訓練已交由其他教師接手，以維護球員權益與身心安全。