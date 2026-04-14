　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

塑膠袋偷帶法鬥進飯店被逮！領隊嗆願付清潔費　一聽要2萬秒龜縮

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義文化夜市附近一家知名飯店，近日發生一起令業界搖頭的爭議事件，一名領隊帶團入住時，竟私自夾帶寵物法鬥犬進入客房，遭住客舉報後還否認。飯店表示，一直以來致力於提供優質服務，沒想到卻被同業惡意傷害，對方雖表示要支付高額清潔費卻無疾而終，讓人無言。

▲▼ 兩萬塊買不到誠信！嘉義知名飯店強硬捍衛環境：同業帶法鬥偷闖關、嗆付錢卻吃癟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲竟有領隊以塑膠袋偷偷夾帶狗兒進入嘉義某知名飯店，過程全被監視器拍下 。（圖／飯店提供）

事發當天，有旅客向櫃檯反映看到有人帶著寵物進入，飯店方本著對同業的信任，第一時間還幫對方緩頰，懷疑是住客「眼花看錯布偶」。然而，監視器卻清楚錄下該同業在親友的掩護下，偷偷將一隻法鬥放進塑膠袋後後進入飯店，而面對飯店詢問，同業先是否認，隨後見事跡敗露，宣稱可付清潔費了事；但當負責人報出專業清消費用兩萬元後，對方隨即啞口無言。

▲▼ 兩萬塊買不到誠信！嘉義知名飯店強硬捍衛環境：同業帶法鬥偷闖關、嗆付錢卻吃癟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲竟有領隊以塑膠袋偷偷夾帶狗兒進入嘉義某知名飯店，過程全被監視器拍下 。（圖／飯店提供）

飯店強調，館內對於寵物誤入有極其嚴格的 SOP：除了當天移走寵物，退房後必須全房水煙消毒、吸塵並封房一天，且因應「跳蚤生命週期為七日」，需在第七天、第十四天重複清消。如此費工，只為確保下一位房客的絕對安全。

「怒的是態度！」飯店方表示，房間數不多，若有寵物需求，應安置於寵物旅館或適合地點，而非採取僥倖心態闖關，飯店並嚴正聲明，將持續捍衛民眾的住宿品質，不讓惡質行為破壞國旅的專業價值。

飯店並發表聲明強調，「飯店並非排斥寵物，而是堅持要做就做到最好，我們深知寵物友善是未來的趨勢與商機，但真正的寵物友善不只是清消，更包含冷氣獨立空調、甚至客房清潔劑與香氛等看不見的備品，都必須適合寵物使用。在我們尚未完成相關設備改善、確保能提供優質環境前，我們只能選擇婉拒寵物入住」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　黃世杰選桃園、莊競程戰竹市
快訊／李貞秀上三立政論開嗆！
快訊／范姜彥豐求償100萬　粿王願賠償
24歲女遭8人圍毆　球棒狂K昏迷
孩子吐整床！38人疑食物中毒掛急診　桃園便當店勒令停業
快訊／南亞科法說後收黑　突公告召開重訊記者會
談成80%仍破局！美伊21小時談判內幕曝　伊外長嗆：怎麼相信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

燒「庫錢」灰燼整袋拋新北山區　金爐業者違《廢清法》遭拘提

路怒症發作「逆向硬超還剪車」挨罰2萬4拒繳　法官狠打臉

男大生誘拍少女裸照還襲胸　賠36萬和解...法官不減刑判3年半

清朝肉刑要回來了？律師直言：鞭刑「三大關卡」根本過不了

快訊／粿王不倫「范姜彥豐求償100萬」！　律師當庭認諾：願賠償

疑金錢糾紛爆群毆！基隆女遭球棒狂K拖3天昏迷才送醫...8人送辦

內埔三山國王廟後方藏製毒廠！警深夜突襲　阻2萬包咖啡包外流

孩子吃完「吐整床」！38人疑食物中毒掛急診　桃園便當店勒令停業

快訊／范姜彥豐一身黑現身開庭！粿粿、王子未到庭　僅由律師代表

狼師開車接送7天竟摸腿強吻熊抱　女大生隱忍到期末崩潰提告

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

燒「庫錢」灰燼整袋拋新北山區　金爐業者違《廢清法》遭拘提

路怒症發作「逆向硬超還剪車」挨罰2萬4拒繳　法官狠打臉

男大生誘拍少女裸照還襲胸　賠36萬和解...法官不減刑判3年半

清朝肉刑要回來了？律師直言：鞭刑「三大關卡」根本過不了

快訊／粿王不倫「范姜彥豐求償100萬」！　律師當庭認諾：願賠償

疑金錢糾紛爆群毆！基隆女遭球棒狂K拖3天昏迷才送醫...8人送辦

內埔三山國王廟後方藏製毒廠！警深夜突襲　阻2萬包咖啡包外流

孩子吃完「吐整床」！38人疑食物中毒掛急診　桃園便當店勒令停業

快訊／范姜彥豐一身黑現身開庭！粿粿、王子未到庭　僅由律師代表

狼師開車接送7天竟摸腿強吻熊抱　女大生隱忍到期末崩潰提告

2.7億免付現金？　瑜伽館交易備註「4個字」內行稱罕見

韓媒爆潛艦國造人員「用完即丟」　顧立雄：後續艦商源已有所掌握

中職最正MC海邊中空！「戰袍中門大開」胸下透視超辣 褲頭也開了

燒「庫錢」灰燼整袋拋新北山區　金爐業者違《廢清法》遭拘提

擅自停藥失智風險大增　醫籲控制血壓保護大腦

快訊／民進黨選對會拍板　黃世杰選桃園、莊競程戰竹市

5歲愛兒半夜夢遊嘔吐…Darren目睹「像被惡鬼纏身」急衝地藏庵拜拜

路怒症發作「逆向硬超還剪車」挨罰2萬4拒繳　法官狠打臉

男大生誘拍少女裸照還襲胸　賠36萬和解...法官不減刑判3年半

阿提米絲2號「繞月」再掀遊戲幻想　從天命到薩爾達填補50年空白

【蛤你說啥】當哈士奇遇到泥巴坑：規矩是什麼？能吃嗎？

社會熱門新聞

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

31歲空軍女軍官溺斃！新北城林橋墜河失蹤2天尋獲

快訊／前三連霸綠委陳歐珀涉貪污874萬　一審判16年

宏泰人壽爆非常規交易案　遭檢調搜索

快訊／台南恐怖車禍36歲男飛墜橋下　送醫不治

快訊／板橋縣民大道「砰」一聲！路面驚見大洞　警消封鎖現場

快訊／范姜彥豐一身黑現身開庭！　粿粿、王子未到庭

快訊／男追女醫潑汽油　法院裁定羈押

即／新北蘆洲「男子高處墜落」當場慘死！　警聯繫家屬中

白沙屯媽祖凌晨2點起駕　警曝交管

桃園大溪鐵皮倉庫大火！18車42消火速搶救

王子官司纏身！范姜開吉「粿王」今法院開打

高雄馬路赫見眼鏡蛇！騎士急煞釀追撞

更多熱門

相關新聞

「出國第3天像折磨」他曝1原因：反而愛國旅

「出國第3天像折磨」他曝1原因：反而愛國旅

一名網友直呼，自從有了小孩後反而覺得國旅比較輕鬆，尤其2天1夜剛剛好，若出國玩到第3天就像在受折磨。貼文引發不少家長共鳴，認為孩子太小時，國內旅遊較好掌控，若臨時生病也方便處理。不過也有人認為，國外對親子更友善，台灣則有厭童、二手菸與道路難走等問題，各有支持者。

首季非法旅宿開罰3654萬元　日租套房大增「北市最多」

首季非法旅宿開罰3654萬元　日租套房大增「北市最多」

國旅太貴？住上萬景觀房還抱怨挨轟

國旅太貴？住上萬景觀房還抱怨挨轟

人潮湧現！墾丁大街「整條塞爆」現場畫面曝

人潮湧現！墾丁大街「整條塞爆」現場畫面曝

搭Uber「1原因要賠8000元」家長傻了！網挺司機

搭Uber「1原因要賠8000元」家長傻了！網挺司機

關鍵字：

國旅嘉義飯店寵物闖關清潔費住宿安全

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

才喊要登台　26歲諧星突傳死訊

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

樂天女孩點頭要嫁了！

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

明變天！　雨區擴大

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面