塑膠袋偷帶法鬥進飯店被逮！領隊嗆願付清潔費　一聽要2萬秒龜縮

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義文化夜市附近一家知名飯店，近日發生一起令業界搖頭的爭議事件，一名領隊帶團入住時，竟私自夾帶寵物法鬥犬進入客房，遭住客舉報後還否認。飯店表示，一直以來致力於提供優質服務，沒想到卻被同業惡意傷害，對方雖表示要支付高額清潔費卻無疾而終，讓人無言。

▲竟有領隊以塑膠袋偷偷夾帶狗兒進入嘉義某知名飯店，過程全被監視器拍下 。（圖／飯店提供）

事發當天，有旅客向櫃檯反映看到有人帶著寵物進入，飯店方本著對同業的信任，第一時間還幫對方緩頰，懷疑是住客「眼花看錯布偶」。然而，監視器卻清楚錄下該同業在親友的掩護下，偷偷將一隻法鬥放進塑膠袋後後進入飯店，而面對飯店詢問，同業先是否認，隨後見事跡敗露，宣稱可付清潔費了事；但當負責人報出專業清消費用兩萬元後，對方隨即啞口無言。

▲竟有領隊以塑膠袋偷偷夾帶狗兒進入嘉義某知名飯店，過程全被監視器拍下 。（圖／飯店提供）

飯店強調，館內對於寵物誤入有極其嚴格的 SOP：除了當天移走寵物，退房後必須全房水煙消毒、吸塵並封房一天，且因應「跳蚤生命週期為七日」，需在第七天、第十四天重複清消。如此費工，只為確保下一位房客的絕對安全。

「怒的是態度！」飯店方表示，房間數不多，若有寵物需求，應安置於寵物旅館或適合地點，而非採取僥倖心態闖關，飯店並嚴正聲明，將持續捍衛民眾的住宿品質，不讓惡質行為破壞國旅的專業價值。



飯店並發表聲明強調，「飯店並非排斥寵物，而是堅持要做就做到最好，我們深知寵物友善是未來的趨勢與商機，但真正的寵物友善不只是清消，更包含冷氣獨立空調、甚至客房清潔劑與香氛等看不見的備品，都必須適合寵物使用。在我們尚未完成相關設備改善、確保能提供優質環境前，我們只能選擇婉拒寵物入住」。