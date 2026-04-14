AI斥詐全面開戰　產官學防禦喊話：事前預警、事中阻斷

▲ETtoday斥詐論壇，貴賓大合照。（圖／記者林敬旻攝）



記者潘姿吟／台北報導

針對AI生成技術崛起，引發單月逼近50億元財損、嚴重侵蝕社會信任之危機，ETtoday新聞雲於今（14日）在台北喜來登飯店主辦「2026 AI斥詐風雲論壇」。總統府、金管會、法務部、警政署與永豐銀行、台灣房屋、蝦皮購物等20家企業代表齊聚，宣告全面啟動從「意識宣導」轉向「事前預警、事中阻斷」的AI科技主動防禦聯防戰。

當前社會「眼見為憑」的信任機制正遭遇空前挑戰。根據警政署數據，2026年2月全台詐騙財損逼近49億6,000萬元。總統府副秘書長何志偉重申國家打詐決心，說明打詐綱領已提升至2.0：「要從源頭開始打詐，讓詐騙集團的作業成本全面拉抬；用AI大數據主動掃描所有社群平台，在詐騙廣告發酵前就把它下架。」

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▲▼總統府副秘書長何志偉、警政署副署長李文章出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

面對AI犯罪精準化，警政署副署長李文章指出，詐欺手法正結合AI朝向「精準化」與「產業化」發展，專攻民眾弱點，而現今「警銀聯防」機制透過即時連線，全台每日平均已能成功攔阻高達數億元的詐騙金流。

金管會副主任委員陳彥良直言，詐騙宛如「吸星大法」，吸乾大眾積蓄與社會信任，並定調戰略框架：「AI 防詐當然是一種科技，但正如金融一樣，它其實是探照燈：我們要創造信任、看未來、看前面。」 他要求金融防線必須做到「天下武功，唯快不破」，以極速阻斷不法金流。

法務部政務次長黃謀信指出，刑法已增訂AI詐欺獨立犯罪類型，最重可處7年徒刑，並期許：「魔高一尺，道高一丈，相信AI在打詐上能夠發揮比犯罪者更大的力量。」

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立從學術視角精準剖析：「AI追求的正義與犯罪都在邁向天堂的道路上，也都在跌入地獄深淵的路途中！AI的好壞在於誰能先一步使用。」 他呼籲，防禦機制必須轉向非事後追蹤資金，而是事先識別風險。

▲▼法務部次長黃謀信、永豐銀行董事長曹為實，出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

東森新媒體ETtoday總編輯林妏純點出媒體防線核心：「在詐騙比新聞還即時，影音比真人還像真人的時代，正確資訊應該走在詐騙的前面。」 強調必須將防詐推進至事前預警與事中阻隔。

在企業實戰防線上，各產業全面升級AI防詐機制以落實政策。

永豐銀行董事長曹為實談及 AI 時代的阻詐攻防戰的作為。率先導入AI風險預測模型，在極短時間內精準評估臨櫃交易受騙機率，預先控管率逾五成，並建立同業情報與異常態樣共享機制。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴，針對「假屋主、假買方」等整套劇本式詐騙，推出導入LLM大語言模型的AI機器人「T寶」，提供智能推薦真實房源與即時查證，並結合AI風險監控保護消費者資產。

蝦皮購物Sea集團法遵部部長許敦凱指出，平台已建立「帳號、商品、訂單」三大維度AI風控引擎，並採取「機器即時攔截＋人工二次核查」雙層機制，使防詐精準度提升16倍，更落實全台電商唯一的「三階段實名認證」防堵人頭帳戶。

▲ETtoday斥詐論壇，論壇下半場的圓桌論壇。（圖／記者黃克翔攝）



論壇下半場的圓桌論壇，則從不動產防線、金融金流即時阻斷，到電商平台的源頭交易管理等不同產業視角進行跨界深度對話，提醒大眾：防詐不只靠技術，更關鍵的是先把「心理建設」做起來。

永豐銀行副總經理張瑜娉指出，面對各式話術與假訊息，最基本也最有效的自保原則，就是只相信合法、可查證的專業與投資管道，以及具備合規機制的買賣平台，才能把風險擋在第一道門外。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴則強調兩大重點：一是妥善保管身分證件、權狀等重要文件，避免成為詐團下手的破口；二是慎選合法、專業的服務體系，不讓「快速」「私下」「代辦」成為被操控的入口。與談者並呼籲，面對AI詐騙零門檻、擬真度更高的新型態威脅，唯有持續打造AI防線，並攜手政府、產業與用戶共同合作，才能形成更完整、最強韌的防護網。