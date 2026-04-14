證實李貞秀多次討薪還嗆「這點錢拿不出、瞧不起」　黃國昌籲自重

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀昨遭中評會開除黨籍，針對開除理由中的「開口要錢補償換辭立委一事」，李昨發聲明稱「不拿一分錢、不求任何職位」。對此，民眾黨主席黃國昌今（14日）說，李不只一次談到錢的事情，也在內部會議時嗆聲「如果黨連這點錢都拿不出來的話，她瞧不起」，他直言，不可能答應這種要求，希望李自重，自己講過什麼話相信她自己非常清楚，「繼續說謊，傷害的不僅僅是這個黨而已，對她個人而言恐怕也不是好事」。

▲民眾黨立委李貞秀到黨中央出席中評會，會後遭開除黨籍。（圖／記者呂佳賢攝）



針對李貞秀遭開鍘、否認以金錢交換等事，民眾黨主席黃國昌今（14日）上午出席完黨團會議後受訪說，首先，他要代表民眾黨，對於整件事表示非常的遺憾。他說，柯文哲主席在2024年立委不分區名單中，納入新住民跟陸配代表是希望能實現共融社會的理念。這樣子的理念跟價值，是民眾黨一直在捍衛的，過去、現在、未來也是這樣子。這樣的理念跟初衷，不會有任何的改變。

「也正因為如此，這一次李貞秀委員被中評會除名的事，事實上跟她陸配的身分一點關係都沒有。」黃國昌說，相信大家看得都非常清楚，民眾黨在捍衛新住民跟陸配的權益上，可以說是全黨上下、大家秉持相同的信念跟價值在捍衛柯文哲主席所提出來共融社會的理念跟價值。

而針對媒體詢問4月7日那天早上的會議，黃國昌說，它的起因是，李貞秀委員數度跟柯文哲主席懇談，她也跟柯文哲主席表示，在總質詢結束以後要宣布辭去不分區委員的職位。

黃國昌說，李貞秀委員的總質詢是在4月7日那天，所以在清明連假結束後，他從柯文哲主席那邊得到這樣子的訊息，才在黨團晨會結束以後，跟陳清龍總召、陳智菡主任、周榆修秘書長，一起跟李想要討論，接下來宣布請辭以後，相關作業上應該如何配合跟協助。

「但沒有想到，在那一天的會議上，李貞秀委員突然提出要求，要用金錢去補償她接下來在立委任期當中的薪水、租金，還有其他一切的福利。」黃國昌指出，李貞秀認為，她要先拿到錢，才願意辭去不分區的立委，「做為民眾黨主席，他是絕對不可能容許、也不可能同意這樣子交換的條件」。

黃國昌強調，不分區委員的職位所承載的，是所有把不分區政黨票投給民眾黨的支持者，「我們在立法院就是要履行對於選民的承諾、捍衛民眾的權益。怎麼可能同意用金錢交換的方式，來進行她之前跟柯文哲主席所表示她要辭去不分區委員的職務？」

至於李貞秀昨聲明否認，黃國昌直言，「我看了，非常非常的驚訝，非常非常的驚訝」，因為7日那天早上發生了她開口要錢的這件事，在場所有的人其實有一點驚嚇到不知道到底要怎麼回應，「當場我也很清楚地讓她知道，黨絕對不可能同意這樣的要求」。

黃國昌說，那天會議結束以後做成會議紀錄，包括他自己、周榆修、陳智菡以及陳清龍，在會議紀錄上面都簽名表示負責。而且，李貞秀開口要錢的事，也不是只有在4月7日那天早上。那天會議結束以後，後續陳清龍持續跟李溝通、懇談，過程中李又不斷提到錢的事情，「甚至昨天在中評會開會的時候，她也在中評會的會議上，承認有提到錢的事情」。

黃國昌表示，昨天李貞秀突然發聲明說她從來沒有開口要錢這件事情，這跟客觀的事實不符，「我想李貞秀委員她自己心裡非常清楚」。

媒體追問，是否以前跟柯文哲懇談的時候，有沒有跟柯要過錢？黃國昌說，他是在4月7日那天第一次聽到，「但是我說後續，指的是4月7日以後，陳清龍總召在繼續跟她懇談的過程當中，她又再提到錢的事情，並不是在指4月7日以前」。

至於當初是否有設定李貞秀請辭的日期？黃國昌說，柯文哲主席當時只有通知說李貞秀跟他數度懇談後，有跟他表示總質詢以後會宣布請辭，倒沒有特別地講說請辭還要設定哪一天。黃表示，一旦表示請辭了，一般人正常的理解就是請辭就請辭了，怎麼還會去設定請辭的日期？

另外，傳出李貞秀在7日的會議中，還嗆「如果黨連這點錢都拿不出來的話，她瞧不起」，黃國昌證實，李貞秀當天的確有講過這句話，說「連這點錢都拿不出來，她瞧不起」；黃坦言，那天會議聽到這句話時，心裡的難過沒有辦法形容，沒辦法相信會聽到這樣的話。

「但我要再強調一次，我絕對不可能答應這樣的要求。」黃國昌說，怎麼可能會接受這樣子近乎要脅式的要求？在民眾黨擔任不分區立委，他強調已經講過很多次，來立法院當不分區立委不是來當官，是來做事的，「來這邊是在爭取民眾的權益，不是在爭取自己的權益，這件事我相信所有民眾黨的從政同志都有相同的體認」。

至於李貞秀威脅要公開會議記錄、錄音檔等，黃國昌說，那天會議已經有完整會議記錄了，那個會議記錄也完整呈交給中評委，「我希望李貞秀委員自重，自己講過什麼話，相信她非常清楚」。

「而且我剛也說過了，他不是只有4月7日那天早上提出這麼荒謬的要求，在後續陳清龍總召跟其他委員跟他溝通過程當中，她也不斷提到錢的事情。」黃國昌直言，這些事李貞秀委員自己應該都非常清楚，「繼續說謊，其實傷害的不僅僅是這個黨而已，對她個人而言恐怕也不是好事」。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）