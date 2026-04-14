台人見日本牙刷設計「我太落伍？」　7年級生：台灣30年前就有

▲2025年元旦起，旅宿業不提供「一次性備品」。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／台北報導

有網友分享去日本玩，日本民宿提供的一次性牙刷，牙膏直接塗在牙刷上，「是我太落伍了嗎」？但不少7年級生表示，「30年前在我國中時期，台灣就有出現了」、「我30幾年前，參加國小畢業旅行就看過了。」

日本牙刷引討論

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「日本人會不會真的太扯了？」原PO在threads發文提到，打開日本民宿的牙刷，想說怎沒附牙膏，仔細看刷毛，感覺裡面怎麼卡了東西、髒髒的，想說換一支好了，結果打開第二支竟然一模一樣。」

原PO直呼，「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦！ 是我太落伍了嗎？」

一票人：台灣30多年前就有

對此，許多網友留言，「30年前就有吧，用過的本人在此」、「我30幾年前，參加國小畢業旅行就看過了，我覺得...可能還會更早出現...」、「30年前，在我國中時期，台灣就有出現了」、「我30幾年前和家人去溪頭玩，當時住的旅館就是用這種牙刷了，後來反而漸漸沒有了。」

不少人提到，關鍵是現在國旅都不提供一次性備品，「你現在去國旅，哪間飯店提供牙刷牙膏的自己講」、「可是台灣現在連牙刷都沒有了啊」、「現在國旅已經看不到牙刷了，都要跑到附近的便利商店買隨行包。」

▼許多人出去玩會自備牙膏牙刷。（示意圖／VCG）



但也有一派提到，都自備牙刷牙膏，「為了環保，建議都還是帶自己的牙刷，不要再用這種拋棄式的了，真的不好刷何必為難自己咧」、「現在都自己帶電動牙刷跟牙膏了」、「我不管去哪國旅遊，都是自備牙刷牙膏組合。」

觀光署：永續環保是全球旅遊共同趨勢

觀光署曾說明，自2025年1月1日起，旅宿業「僅針對一次性小瓶裝盥洗用品與拋棄式個人衛生用品」，實施減塑措施，非一次性基本旅宿用品「均照常提供」，不受影響，請旅客放心，旅宿服務品質不但不會下降，更將朝向國際標準升級。

觀光署指出，永續環保是全球旅遊共同趨勢，歐盟各國及萬豪（Marriott）、洲際（IHG）、希爾頓（Hilton）等國際旅館集團，均已取消一次性小瓶裝洗沐用品，改用大瓶裝、可補充式容器，以減少塑膠浪費。

觀光署表示，台灣此次政策正是與國際接軌，鼓勵旅宿業者逐步導入環保設計，並透過清楚標示與彈性提供機制，讓旅客可自由選擇自備或索取，兼顧便利與環保。

觀光署強調，旅宿業者應於官網及現場明確公告，保障旅客知的權益與住宿體驗；同時也鼓勵業者透過電話、訂房信件或其他通訊軟體等方式，提醒旅客自備盥洗用品，培養綠色旅遊新習慣，「台灣旅宿業的轉型不只是環保行動，更是邁向國際品質的重要一步。希望每位旅客都能放心入住、舒適旅行，同時一起為地球盡一份心力。」