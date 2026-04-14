郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽「學生版奧運」奪最高榮譽

▲郭台銘和曾馨瑩的大女兒妞妞，到拉斯維加斯參加機器人大賽，獲得最高榮譽。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有2女1子。其中，16歲的大女兒「妞妞」近日赴美國拉斯維加斯，參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，最後抱走象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award），讓媽咪曾馨瑩相當驕傲。

曾馨瑩13日在IG限動PO出照片，可見妞妞身披FRC賽場上象徵最高榮譽的「藍旗」，手拿獎盃和證書，把獎牌掛在脖子上，與團隊一起慶祝。她有一頭長髮，出落得亭亭玉立，跟媽媽長得很像。原來她不只是首富千金，還是理工女學霸。曾馨瑩開心說：「你們太棒了！為你們感到驕傲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妞妞身披藍旗，手抱獎盃、拿證書，原來是理工女學霸。

「學生版奧運」有多難？ 超越冠軍的最高榮譽？

FRC由美國非營利組織FIRST主辦，被譽為工程領域的「學生版奧運」。參賽學生需在短短8週的時間內，從無到有打造出重達50公斤以上、具備機械、程式與電控整合能力的工業級機器人。賽場上採用隨機組隊的「聯盟對戰」模式，不僅考驗技術實力，更重視「合作競爭」的策略運用與外交手腕。

▲妞妞（左二）與團隊夥伴一起享受榮耀的一刻。

妞妞和團隊獲得的「Impact Award」是賽事中等級最高的獎項，其地位甚至超越機器人競賽冠軍。該獎項的評選標準並非單看機器人表現，而是著重團隊對 STEM（科學、技術、工程、數學） 教育的推廣、社會貢獻及永續經營能力。獲獎隊伍不僅是全球參賽者的指標楷模，更能直接獲得晉級世界總決賽的門票。



更多鏡週刊報導

蔡依珊帶兒子逛美術館！ 曾馨瑩短裙「露一腿」搶鏡

曾馨瑩罕曝低潮「跌到谷底」！ 揭「3大原則」教育郭台銘3子女

曾馨瑩打球被野生捕獲！自拍2連發 51歲「台灣首富夫人」私下狀態太狂