松山機場「超嗆人臉辨識」驚呆日本網友　官方緊急回應

▲松山機場人臉辨識機器指令「超挑釁」，官方緊急回應了。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

為了加速國內外旅客的通關速度，台北松山機場2021年正式啟用了人臉辨識系統，不過近日有日本網友發現，松山機場在提醒旅客「請看上方」時，日文竟使用的非常挑釁，照片曝光後立刻引發台日網友熱議。

日本網友在X平台貼出照片，內容是松山機場的人臉辨識設備正在提醒旅客「請看上方」，畫面中包含中文、英文、日文及韓文等4種語言，其中日文竟寫著「上を見てみろ」，這句話帶有強烈的命令意味，讓他忍不住直呼，「松山機場特產，超挑釁的人臉辨識」。

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原PO也解釋，一般情況下應該會使用「上を見てください」，而設備上使用的「上を見てみろ」（你給我往上看），跟英文中「Just look the hell up」類似，語氣相當粗魯且挑釁，在一般公共場合的告示中幾乎完全看不到這種文體。

他也猜測，可能是將應英文的「Look above」直接翻譯日文，而非「Please look above」，才導致出現「上を見てみろ」。

照片曝光後，立刻引發台日網友熱烈討論，有人說，「中文：請看上方 日文：叫你看上面啦」、「用詞太過強烈了」、「是不是外包廠商做系統，結果轉譯出問題」、「快笑瘋，想像一個溫暖的日本爺爺奶奶一家過門的時候什麼表情」。松山機場官方帳號12日也現身留言，「畫面已更新，謝謝大家！」