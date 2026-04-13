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租屋「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

▲▼租屋「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝。(圖／家事達人陳映如授權提供)

▲僅靠檸檬酸，家事達人幫外甥女租屋處的馬桶「改頭換面」。（圖／家事達人陳映如授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

家事達人陳映如日前分享一場「跨海救援」行動，外甥女在英國租房子卻驚見馬桶污垢「明顯到讓人傻眼」，試了各種清潔劑，怎麼都刷不乾淨，為此相當頭痛。沒想到陳映如出動遠端指導，僅靠便宜又好用的「神物粉末」檸檬酸，撒了再靜置1小時，就讓馬桶瞬間潔白如新。

從陳映如老師在粉專陳映如-Sona Queen的生活筆記本分享的對比照可見，清潔前的馬桶壁上有數條深褐色的垂直水垢痕跡，底部凹槽更積了一層厚厚的黃褐色汙垢，光看畫面彷彿就能聞到異味；然而經過檸檬酸清潔後，原本頑固的褐色條紋徹底消失，瓷面恢復晶瑩潔白，就連最難處理的底部凹槽也變得白淨。

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「水垢用一般清潔劑很難處理，但用『酸性』就會很好清！」 陳映如解釋，像在英國這類的「硬水地區」，馬桶累積的往往不是一般髒污，很常是水垢。由於水垢是偏鹼性的礦物質沉積，因此使用檸檬酸或白醋這類酸性物質，就能有效分解。

陳映如分享超實用「馬桶除垢3步驟」：

1. 將檸檬酸粉末適量撒在馬桶內有髒污處。

2. 用馬桶刷輕輕刷個2、3下。

3. 靜置浸泡約1小時（若水垢嚴重可延長時間）。

陳映如幽默表示：「阿姨我還是有兩把刷子的啦！」並提醒民眾，若想維持馬桶長久清潔，建議可以1週1次定期保養，就不容易堆積成頑固污垢。

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