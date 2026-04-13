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肯吃苦又高薪「學徒4個月嚇離職」　網吵翻：難怪年輕人不肯幹

▲▼工人,勞工,做工,藍領階層。（圖／記者季相儒攝）

▲工地菸味讓原PO聞到崩潰，做4個月決定離職。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

不少人坦言，只要肯吃苦、願意學，在工地也能拚出高薪。然而一名網友直呼，原本想認真學技術，沒想到最先受不了的不是工作累，而是現場濃濃菸味，痛苦直呼下周就要提離職。文章曝光後，網友吵翻，「難怪台灣會說年輕人都不想幹」、「下班很累還要跟師父去喝真的累」。

一名網友在Threads發文吐苦水，透露自己進工地做水電學徒後，本來想認真學技術、好好撐下去，沒想到最先受不了的不是工作累，也不是天氣熱，而是現場菸味重到讓人崩潰。

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原PO抱怨，自己不菸不酒也不吃檳榔，但裡面的師傅菸幾乎是一根接一根在點，「嘴巴叼著一根菸邊做邊抽」，害他只能一直被迫吸那些臭得要命的二手菸，待久了真的很不舒服。

菸味比勞累更難忍受！學徒崩潰：肺會先壞掉

對此，原PO坦言，才做4個多月就已經開始想逃，不是自己抗壓性太差，而是每天在那種空間裡工作，聞著濃濃菸味，真的會讓人懷疑身體是不是先出問題，甚至忍不住自嘲，再不走人，自己的肺可能會先壞掉。

底下網友熱議，「現在到處缺工，不菸不酒的工作團隊還是有的」、「建議戴N95，平時我也是口罩戴著，一般不會拿下來，除非太熱要擦汗，你可以換別家公司，其實有很多工班不菸不酒的」、「可以接受粉塵、可以切砂輪機切各種東西，但我也不能接受菸味」、「在澳洲雇主沒給勞工好的環境，可是會被罰錢的」、「看完留言，難怪台灣會說年輕人都不想幹」。

也有過來人透露，「我做木工，半年內換了不下10個公司跟老闆，終於找到不喝酒、抽菸會到無人的地方，福利又好，這機會真的求不得」、「我老公也是木工+水電，在台南就是因為工地太多、人又菸酒不離且環境很差，要找個習慣好的師父一起配合超難，後來都盡量自己接，當一人工班」、「我是設計類的，跑工地聞到菸味真的很想吐，除此之外還會有粉塵、溶劑、強力膠的味道，我覺得我會短命」、「以前做學徒時，師傅菸酒檳榔都來，尤其下班很累還要跟師父去喝真的累」。

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