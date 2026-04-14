母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖今(14日)上午徒步進香隊伍行經彰化市省道中山路時，出現一幕令人動容的場面。一名媽媽抱著重病的年幼兒子跪地攔轎，聲聲哭喊「求求媽祖救救我的孩子」，媽祖為她突然停駕長達5分鐘之久，讓現場數萬名香燈腳與線上觀看直播的網友感動落淚。

▲地方媽媽跪地抱幼兒求媽祖賜福。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台，以下同）

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當時媽祖進香隊伍剛從台中市大度橋進入彰化市，沿路擠滿跪地「鑽轎腳」祈福的信眾。在人龍的最前方，一名母親懷中緊抱著年幼的兒子，淚流滿面地跪求媽祖庇佑。就在此時，原已前行的「粉紅超跑」突然停下，鑾轎劇烈搖晃後，在母子面前滯留許久。

在轎班人員的示意下，婦人抱著兒子得以近距離靠近鑾轎，不斷哭喊祈求。轎班人員也數度輕拍男童背部、撫摸頭頂，給予溫暖鼓勵。媽祖彷彿駐足傾聽一位母親最心碎的懇求，長達5分鐘的停駕，讓全場信眾動容，許多人更忍不住掩面拭淚。

「媽祖慈悲母愛」的畫面，不僅讓現場香燈腳感動，也透過直播讓數萬名線上網友紅了眼眶。社群留言區瞬間湧入「媽祖保佑」、「看哭了」、「孩子一定會平安健康長大」等滿滿祝福。信眾感動地說，媽祖以溫柔回應苦難，安撫重症孩童與心碎父母，正是進香路上最深刻的慈悲象徵。