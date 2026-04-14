高雄2賊「大膽闖空門」搜刮民宅　屋主看監視器嚇瘋：有陌生人！

▲高雄2賊「大膽闖空門」搜刮民宅，屋主看監視器嚇瘋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

住在高雄前鎮區衙平街的一名民眾，透過家中監視器發現2名陌生人竟大膽闖空門行竊，嚇得報案，也將畫面PO上網呼籲大家要小心。警方受理後立即擴大調閱案發現場周遭錄影監視影像，掌握2位犯嫌特徵及行蹤，今（14）日10時許查緝到案，順利找回被害人手機。

▲▼高雄2賊「大膽闖空門」搜刮民宅，警方火速逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

經調查，2名竊嫌65歲楊男及55歲向男隨機找尋目標，在未破壞門鎖情形下，擅自開啟被害人家門，進入伺機行竊，2人更分工合作，其中一人上2樓翻找房間內值錢物品，第二人則在客廳翻抽屜，最後被害人清點發現有一部手機遺失，火速向警方報案。

案件曝光後引發在地民眾恐慌，有人說「好恐怖......提醒家人進出門都要把門鎖好鎖滿」、「在我們家旁邊而已……感謝po出，發現草衙這邊出現奇怪的人機率好高......」，更有人認出高個子的是慣竊，「我們市場也常被拿一些日用品，攤商們苦不堪言」。

警方獲報後展開追查，向男在警方找上門時，頻頻否認犯案，最後不敵警方強勢逼問，才交出偷竊來的手機，全案訊後依觸犯《刑法》第321條加重竊盜罪，移請高雄地方檢察署據以偵辦。