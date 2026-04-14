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「淡江大橋」改寫400年淡水夕陽　團隊分析全年日落：讓景色更珍貴

▲▼「淡江大橋」設計考量四季夕陽位置的變化，讓橋體與日落景致在不同季節中，都能自然融入淡水河口的天際線。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院）

▲「淡江大橋」改寫熟悉的淡水夕陽景色。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院）

記者林育綾／新北報導

淡江大橋將於5月12日通車，改寫長達400年的「淡水夕陽」景色。設計團隊今（14）日透露，當時考慮過拱橋、吊橋，但考量落日是很多人的記憶，後來朝著「讓橋融入景色」的方向，為此也針對全年日落角度分析，最後的呈現「不是讓橋搶走落日，而是因為有橋，讓落日更珍貴」。

▲▼淡江大橋主橋體以單塔不對稱斜張橋形式橫跨淡水河口，修長橋身與放射狀鋼索共同勾勒出俐落而鮮明的地標輪廓。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院提供）

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▲淡江大橋主橋體以單塔不對稱斜張橋形式，橫跨淡水河口。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院提供）

●設計不搶落日，是替景觀增添風采

淡江大橋通車前舉行一系列活動，今（14）日舉行「淡江大橋建築美學與城市設計論壇」，札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects, ZHA）副總監黃劭暐表示，設計初期曾評估拱橋、吊橋等不同橋型，但若採傳統大跨距吊橋，通常需要設置兩座橋塔。

問題在於，淡水擁有極具代表性的落日景色，不論在漁人碼頭、紅毛城、海關碼頭，或從八里端望向淡水河口，都是許多人熟悉的畫面，若設置兩座橋塔，可能對整體景觀造成較大影響。

▲▼札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects, ZHA）副總監黃劭暐，分享淡江大橋設計過程。（圖／記者林育綾攝）

▲札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects, ZHA）副總監黃劭暐分享，淡江大橋思考過不同橋型。（圖／記者林育綾攝）

他說，設計不只是希望「不要破壞景色」，而是思考「能不能讓橋本身融入其中」，甚至「為景觀增添一抹風采」。為此，團隊針對不同季節、全年日落角度進行分析，同時檢視橋梁與城市、水岸及周邊景觀之間的關係，使橋梁從一開始就不只是交通設施，而是與城市文化與公共空間一起思考的設計。

▲▼「淡江大橋」設計考量四季夕陽位置的變化，讓橋體與日落景致在不同季節中，都能自然融入淡水河口的天際線。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院）

▲「淡江大橋」設計考量四季夕陽變化，讓橋體與日落景致在不同季節中，都能自然融入淡水河口的天際線。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院）

●燈柱、鋼索讓落日更突出

「燈柱」設計也是整體景觀的重要元素。黃劭暐表示，燈柱的傾斜角度會隨鋼索方向逐步上升，再順勢落下，橋塔與鋼索形成一致節奏，從淡水端望向河口時，整體線條會一起襯托落日，而不是遮擋視線。

他透露，當年競圖時，曾以「沒有橋的落日」與「有橋的落日」作對比，是當年最重要的圖之一，目的就是證明橋不會搶走景色，而是讓夕陽更加突出。

當民眾從紅毛城沿步道走向漁人碼頭時，淡江大橋會自然出現在視線前方，與整體環境融合，而不是突兀地切入景觀。

▲▼札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects, ZHA）副總監黃劭暐，分享淡江大橋設計過程。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「燈柱」設計是整體景觀的重要元素，橋體「輕盈感」也是一大挑戰。（圖／記者林育綾攝）

▲▼札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects, ZHA）副總監黃劭暐，分享淡江大橋設計過程。（圖／記者林育綾攝）

●橋體「輕盈」成設計挑戰

除了景觀考量，橋體本身的尺度也是設計上的重要挑戰。黃劭暐指出，淡江大橋承載的不只是汽車，還包含未來輕軌、公共運輸、高速道路，以及機車道、自行車道與人行道，是一座功能複合、尺度非常寬大的橋。

在這樣的條件下，設計仍希望橋體呈現「輕盈感」，而不是厚重笨拙，因此橋塔並非單純直立，而是略為轉動角度，使民眾從不同視角觀看時，都能感受到橋塔線條的流動感。

橋面最終採用鋼箱梁形式，在兼顧地震帶安全需求下，透過工程技術調整，將鋼箱梁深度壓縮至約4米，使整體橋身維持纖細比例，也讓寬大的橋面在視覺上仍顯得輕巧。

▲▼札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects, ZHA）副總監黃劭暐，分享淡江大橋設計過程。（圖／記者林育綾攝）

▲▼札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects, ZHA）副總監黃劭暐分享「淡江大橋」設計過程。（圖／記者林育綾攝）

▲▼札哈．哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects, ZHA）副總監黃劭暐，分享淡江大橋設計過程。（圖／記者林育綾攝）

●工程與美學同步推進　關鍵細節未妥協

在工程設計上，許多細節都經過反覆調整。黃劭暐指出，過程中曾討論是否增加鋼索或橫梁支撐，但這可能破壞原本乾淨的線條，因此最後改以調整比例與結構方式解決，使橋體維持輕盈外觀。

整個設計過程也大量運用BIM（建築資訊模型）與雲端協作技術，從燈柱角度到橋體比例，都透過模型反覆驗證，使設計理念能在施工階段精準落實。

他也提到，若沒有工程團隊的能力，以及政府單位持續支持，許多設計很難真正實現，而橋塔、橋墩與燈柱等構件，不只是結構元素，也成為景觀的一部分。

▲▼淡江大橋為世界主跨最長的單塔不對稱斜張橋，以獨特橋型回應河口尺度，展現台灣重大公共工程的技術與美學。126支量身訂做的燈柱，設計以舞者姿態為靈感，呈現高聳、傾斜及彎折的流動線條。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院）

▲「淡江大橋」將成為未來民眾遊老街、看夕照、感受淡水日常風景的重要地景。（圖／交通部公路局、台灣設計研究院）

●未來成為休憩空間

對於未來的使用情境，黃劭暐表示，淡江大橋不只是連接淡水與八里的交通設施，也希望成為民眾可以停留的公共空間，橋面與周邊將設置休息區域，讓民眾除了通行，也能停下腳步欣賞河口景色。

未來從漁人碼頭用餐後往橋方向行走，或從城市不同位置遠望，都能看到橋梁與觀音山、水岸景觀交織在一起，在不同時間與角度觀看時，也會呈現不同樣貌，逐漸成為淡水河口新的城市風景。

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