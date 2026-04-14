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詐騙集團用AI詐騙人數激增　學者警告：正義與犯罪同在AI上競速

▲銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者唐鎮宇／台北報導

詐騙問題已經成為許多國家的嚴重社會問題。銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立今在ETtoday主辦的「2026 AI斥詐風雲2.0論壇」時指出，詐騙集團導入AI後，單一假投資群組的可控人數從過去七、八十人暴增至三百到七百六十人，等同將詐騙能量放大十倍，「AI的好壞，在於誰能先一步使用。」

林書立今在論壇以「智慧詐欺停看聽」為題發表專題演講，從全球數據切入，剖析AI如何全面滲透詐騙產業鏈。他指出，詐騙集團的工具已從早年的人工電話，演進為「貓池」加AI的自動化架構，一台電腦控制多達八十支手機，配合AI腳本後，一個人即可管理原本需要大批人力才能應付的規模。

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AI在詐騙端的應用遠不止於此。林書立說明，詐騙集團已廣泛部署聊天機器人模仿客服話術、以Deepfake合成影像與聲音偽裝名人，並將社交工程腳本交由AI依受害者個性客製化調整。他特別提醒，勒索病毒植入受害者系統後，連贖金談判都改由AI機器人代為議價，「他們進步得非常快。」

在詐騙手法的演化上，林書立示警，台灣近期年輕族群受害案例增加，主要集中在以Fintech行動支付完成金流的類型；而台灣目前對陌生帳號設有首次轉帳10萬元上限，在一定程度上壓縮了單次受損金額。然而從全球金流數據來看，非銀行電子支付通路占比已達40.3%，遠端卡式支付占22.9%，兩者合計超過六成，傳統臨櫃與ATM交易占比持續萎縮，金融機構的攔阻效益也隨之下降。林書立直言，「如果不處理數位金流詐欺，將來是擋不住的。」

林書立引述國際案例，說明詐騙已成跨國組織犯罪。英國自2022年起被外界稱為「詐騙之都」，2024年全年損失逾四十億英鎊，並有報導指英國已成為全球洗錢中心；美國2025年加密貨幣相關損失估達139億美元，幾乎與詐騙總損失相當；澳洲以每人平均損失計算，更是高於英美兩國。他同時提及英、美、加三國今年四月展開的「大西洋行動」，成功凍結1,200萬泰達幣，涉案金額達4,500萬美元。該行動鎖定「授權釣魚」（Approval Phishing）手法，就是詐騙者以手把手教學之名取得受害者的區塊鏈錢包授權，待錢包累積足夠資產後，再一次性轉走全數資金。

對於反詐工作的困境，林書立指出，詐騙集團的投入報酬遠高於執法成本，這是犯罪學所稱「低風險、高報酬」的結構性誘因，使得詐騙難以根絕。他同時指出，政府在AI防詐工具的採購與建置速度遠落後於詐騙集團的應用速度，「政府還得編預算、再構置，但詐欺早就用進去了。」

林書立最後強調，打擊詐騙不能只著眼於追捕，也必須照顧被害人的心理復原，目前已與民間反詐騙協會合作，協助受害者鼓起勇氣站出來提告。他說，AI追求的正義與AI追求的犯罪，都在邁向天堂的道路上，也都在跌入地獄深淵的路途中，「誰能搶先一步，誰就勝出。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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