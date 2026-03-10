揭密「最留不住錢」3大星座　牡羊衝動、這個星座是因為太溫柔！

▲理財關鍵在於面對衝動，只要建立冷靜儀式或調整壓力出口，天生散財星座也能守住錢包。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

您是否也曾有過這種感覺：明明沒買什麼，轉眼間錢包卻變輕了？理財專家指出，金錢管理與其說是個人能力，倒不如說是「如何面對衝動」的心理課題。日本網站《TRILL》近日分享，十二星座的性格特質會透過行動效率或情緒波動反映在開銷上。文章特別點出三個最容易不小心「散財」的星座，並溫柔解析這些星座只要調整好心態，潛在的理財運勢其實非常強大。

這些星座最容易留不住錢？

1、因熱血而衝動下單的「牡羊座」

牡羊座擁有想到就做的勇氣與行動力，這種衝勁雖然是邁向成功的動力，但也常反映在購物慾上。當看到想買的東西時，牡羊座的情緒會瞬間飆到最高點，比起考慮未來，更傾向優先滿足當下的興奮感，導致事後常陷入「當初為什麼要買」的懊悔中。

理財建議：衝動並非壞事，重點在於建立一個「冷靜儀式」。只要在結帳前給自己24小時的緩衝時間，等熱度降溫後，真正需要的東西才會留下來，若能為行動力增添幾分冷靜，金錢就會變成你的盟友。

2、因冒險心而過度擴張的「射手座」

射手座熱愛新奇體驗，對於學習、旅行或具挑戰性的事物從不吝嗇投資。這種態度能豐富人生閱歷，但若缺乏明確的財務規劃，開銷往往會超出負荷。由於射手座習慣把賭注押在未來的可能性上，容易忽視現實中的存款餘額。

理財建議：強烈的好奇心是可貴的才華，穩定財運的關鍵在於「先設預算再出發」，只要事先劃定一個框架，你的冒險就會從盲目耗損轉化為對未來的精準投資。

3、因情緒起伏而尋求慰藉的「雙魚座」

雙魚座對周遭氛圍與他人感受非常敏銳，這份細膩是溫柔的來源，卻也讓他們在感到疲憊時，容易透過物質消費來尋求慰藉。為了療癒心靈而產生的瑣碎開銷長期累積下來，不知不覺就成了經濟負擔。

理財建議：這並非因為意志薄弱，而是情緒出口過於單一。建議培養「不花錢的紓壓方式」，例如散步、創作或享受片刻安靜，當內心感到富足時，情緒會回歸平穩，錢包自然也能守得住。