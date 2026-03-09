想省錢又想見朋友？國外流行「回憶挖掘之夜」：不花一毛錢也能盡興的社交新選擇

▲想念好友卻擔心預算透支？與其約在昂貴餐廳，不如和閨蜜窩在沙發翻閱舊照片，透過「回憶挖掘」重溫當年的荒謬與感動。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張芳瑜／綜合報導

當預算吃緊時，社交生活往往是第一個被犧牲的項目，國外網站《Bustle》在文章中提到，無論是和朋友喝杯咖啡、約吃晚餐，或只是在市區散步，最後幾乎都會演變成額外的開銷；轉眼間，你可能就花了1500元，遠遠超出預期。這也是為什麼社群媒體上充斥著各種「省錢聚會法」，例如TikTok上爆紅的「行政庶務之夜（admin nights）」、「色彩散步（color walks）」或「學習派對（learning parties）」。這些點子不僅能讓你一毛不花地與好友相聚，更提醒了我們：即便在努力存錢，依然能維繫深厚的友誼。

在最近的一則Instagram貼文中，理財帳號@thefinancialdiet分享了更多新鮮的選擇，其中包括「回憶挖掘之夜（Memory mining night）」，如果你最近為了省錢而一直窩在家裡，這就是讓你重啟社交生活的信號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「回憶挖掘之夜」的核心樂趣在於沉浸在懷舊氛圍中。這個點子是讓你和閨蜜、好友聚在一起，翻閱彼此的手機相簿、訊息對話、播放清單，甚至是凌晨三點隨手寫在「備忘錄」裡的那些怪怪內容，一起回味往事。不需要去餐廳吃大餐，也不必點昂貴的調酒，只要窩在沙發上開始滑手機就行了。

讓社交回歸純粹的「魔法時刻」

這項活動的發起人，也是《The Financial Diet》的內容與製作經理亞莉克莎（Alexa Claire Brooks Major）表示，「回憶挖掘之夜」能將原本可能令人感到有些壓力的聚會，轉化為一種放鬆、類似睡衣派對的夜晚。如果你已經厭倦了每次聚會都要喝酒，或者一直拖延著早就該進行的聚會，又或者單純想省點錢，這個方案絕對非常合適。

你可以翻開手機紀錄，分享群組裡的往事，或是講一些從未公開過的祕密。亞莉克莎告訴《Bustle》：「這是一個能讓你和朋友在一下午或一整晚的時間裡，完全做回自己的時刻。」想像一下，大家聊著約會遇到的大爛人，或者翻看大學時期一起去演唱會的照片，笑到臉頰發酸；在那一瞬間，你們的連結會重新變得緊密。

「這簡直就是魔法。」亞莉克莎說，「那種肢體上的親近感會讓你的多巴胺分泌激增。沒有批判，只有純粹的接納、快樂和被理解的感覺。」這也是在即時提醒你，朋友們依然關心你，而這份情誼非常值得珍惜。

此外，「回憶挖掘之夜」執行門檻很低，消除了朋友間保持聯絡的障礙。亞莉克莎提到，要大家聚在一起有時很難，但保持簡單絕對有助於提高聚會意願。最重要的是，這能省下大筆開銷。與朋友相處並不代表一定要刷爆信用卡，亞莉克莎強調，社交其實有更輕鬆的方式。

如何舉辦一場完美的「回憶挖掘之夜」？

想要擁有完美的懷舊之夜，有幾個必備要素。根據亞莉克莎的建議，你需要一張舒適的沙發或地板靠墊、幾條保暖的毯子，以及一些即使不小心潑到布料上也容易清洗的飲料，因為絕對會有人笑得太誇張而把飲料灑出來。當然，手機充電器也是關鍵。

雖然你可能會想把手機畫面投影到電視上，但這並非必要。亞莉克莎說：「大家圍坐成一圈傳閱手機、一起參與，這種懷舊感其實很有趣。重點在於培養一種『在一起』的感覺，投影到電視雖然方便，但未必能讓每個人都身體前傾、專注地聚在一起。」

至於該如何營造氣氛？先打開相簿，滑到最下面找一張搞笑的照片吧！或者翻翻舊訊息，你就能開啟話題說故事，或是用「你還記得那時候嗎？」作為開場，帶領大家進入回憶。傳閱手機讓每個人都看到當年的「證據」，然後輪到下一個人。到了夜晚結束時，每個人都會感到情感充飽了電，而且錢包依舊飽滿。