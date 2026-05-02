嘉義太保市模範母親表揚　鄭淑分：讓照顧走進每個太保家庭

▲▼ 讓幸福與照顧走進家庭！太保市 115 年模範母親表揚大會溫馨登場 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

母親節將至，嘉義縣太保市公所於今（2）日在太保市藝文活動中心隆重舉行「115 年模範母親表揚大會」。太保市長鄭淑分親自頒贈匾額，向全市 18 位獲選的模範母親獻上誠摯敬意。現場更安排地方社團精彩演出，氣氛熱鬧且充滿感恩。

今年受表揚的 18 位母親中，最高齡者為 87 歲，分別是安仁里的周廖玉秀女士與前潭里的蔡呂愛珠女士。鄭淑分市長特別點出，兩位長輩歷經時代艱辛，長年以堅韌、勤儉守護家庭。

周廖玉秀女士：長年獨自肩負照顧重任，即便面臨人生變故，仍以樂觀韌性面對生活。

蔡呂愛珠女士：與丈夫共同耕作、勤儉持家，數十年來更熱心鄰里公益，是地方公認的榜樣。

鄭淑分市長於表揚會中感性表示，母親是家庭最堅強的支柱，也是社會最溫暖的力量。她強調，市政建設不應僅止於工程，更要讓「照顧」走進每個家庭。「在推動『科技太保．智慧起跑』的同時，我們更要守住人情的溫度。」

即便預算審核過程曾遇挑戰，鄭市長強調公所團隊仍透過行政救濟與相關法令保障，持續推動生育津貼、教育補助、營養午餐補助及社區關懷等「友善世代」政策，致力打造從幼到老都能安心生活的城市環境，讓辛苦一輩子的母親們，能在太保市安居樂活。