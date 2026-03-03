　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／沙烏地證實：美國大使館遭「2架無人機」襲擊

▲▼美國駐利雅德大使館於當地時間3日清晨遭到2架無人機襲擊。（圖／翻攝自X）

▲美駐利雅德大使館3日清晨遭到2架無人機襲擊，現場冒出黑煙。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯國防部證實，美國駐利雅德大使館於當地時間3日清晨遭到2架無人機襲擊，現場隨即竄出火苗與濃煙。美國使團已緊急針對沙國境內美籍公民發布最高等級的「就地避難」警報，目前波斯灣局勢已陷入高度緊張。

使館區驚傳劇烈爆炸　目擊者驚見濃煙漫天

根據《衛報》報導，利雅德市內專門安置外國使館與外交官官邸的「使館區」，在3日清晨突然傳出多次劇烈爆炸聲。一名匿名住戶餘悸猶存地表示，「我先是聽到兩聲爆炸，接著就看到煙霧從使館區上方升起。」

沙國國防部證實　2架無人機直撞使館

沙烏地阿拉伯國防部隨後發表聲明證實，美國駐利雅德大使館確實遭到兩架無人機襲擊。雖然攻擊引發了火災，但官方強調火勢規模有限，僅造成建築物輕微損毀。

根據《福斯新聞》最新報導，襲擊發生時大使館內正好空無一人，因此並未傳出任何人員傷亡。

美方發布緊急撤離令　境內公民立即就地避難

面對突如其來的空襲，美國駐沙烏地阿拉伯使團已在社群平台X發布緊急安全警報。警報範圍涵蓋吉達（Jeddah）、利雅德（Riyadh）及達蘭（Dhahran）三大核心城市。

美方在公告中強力要求，「建議在沙國境內的美國公民立即就地避難。」同時，美方也嚴格限制所有非必要人員前往該地區的任何軍事設施。美國使團強調，目前正密切監控區域局勢的後續發展。

02/28 全台詐欺最新數據

324 0 7960 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

哈米尼接班人選？　伊斯蘭共和國創建者之孫成關鍵

美軍48小時行動細節！　伊朗「戰機、船艦」炸毀畫面曝光

談判能力不足才打伊朗？　川普13年前推文遭翻出打臉自己

快訊／飛彈襲沙烏地首都！　美駐利雅德大使館疑爆炸起火

白宮證實擊斃49名伊朗高層　川普讚：進度大幅超前

快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

美軍「預判報復」先攻發動攻勢　盧比歐：下波打擊更猛烈

美官員：未來24小時內「大幅升級」對伊朗攻擊

哈米尼接班人選？　伊斯蘭共和國創建者之孫成關鍵

美軍48小時行動細節！　伊朗「戰機、船艦」炸毀畫面曝光

談判能力不足才打伊朗？　川普13年前推文遭翻出打臉自己

快訊／飛彈襲沙烏地首都！　美駐利雅德大使館疑爆炸起火

白宮證實擊斃49名伊朗高層　川普讚：進度大幅超前

快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑

摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

美軍「預判報復」先攻發動攻勢　盧比歐：下波打擊更猛烈

美官員：未來24小時內「大幅升級」對伊朗攻擊

哈米尼接班人選？　伊斯蘭共和國創建者之孫成關鍵

快訊／2縣市大雨特報！大雷雨轟台南持續30分

快訊／黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

快訊／沙烏地證實：美國大使館遭「2架無人機」襲擊

台積電跌5元至1970　台股平盤震盪

駁「奪人小三」！　王定宇喊已離婚：10時在立院說明

【直落命中】美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

美軍中央司令部近日於社群媒體X公布針對伊朗政權展開的軍事行動「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的相關影像。美軍不僅公開戰艦發射飛彈的影像，更透過圖卡詳細揭露行動細節，強調在開戰最初的48小時內，已對伊朗境內多處目標實施精確打擊。

關鍵字：

伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列大使館沙烏地阿拉伯利雅德

