快訊／沙烏地證實：美國大使館遭「2架無人機」襲擊

▲美駐利雅德大使館3日清晨遭到2架無人機襲擊，現場冒出黑煙。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯國防部證實，美國駐利雅德大使館於當地時間3日清晨遭到2架無人機襲擊，現場隨即竄出火苗與濃煙。美國使團已緊急針對沙國境內美籍公民發布最高等級的「就地避難」警報，目前波斯灣局勢已陷入高度緊張。

使館區驚傳劇烈爆炸 目擊者驚見濃煙漫天

根據《衛報》報導，利雅德市內專門安置外國使館與外交官官邸的「使館區」，在3日清晨突然傳出多次劇烈爆炸聲。一名匿名住戶餘悸猶存地表示，「我先是聽到兩聲爆炸，接著就看到煙霧從使館區上方升起。」

US EMBASSY IN RIYADH ENGULFED IN FLAMES — IRANIAN DRONE REPORTEDLY STRIKES pic.twitter.com/uNpBrt1X9s — RT (@RT_com) March 3, 2026

沙國國防部證實 2架無人機直撞使館

沙烏地阿拉伯國防部隨後發表聲明證實，美國駐利雅德大使館確實遭到兩架無人機襲擊。雖然攻擊引發了火災，但官方強調火勢規模有限，僅造成建築物輕微損毀。

根據《福斯新聞》最新報導，襲擊發生時大使館內正好空無一人，因此並未傳出任何人員傷亡。

美方發布緊急撤離令 境內公民立即就地避難

面對突如其來的空襲，美國駐沙烏地阿拉伯使團已在社群平台X發布緊急安全警報。警報範圍涵蓋吉達（Jeddah）、利雅德（Riyadh）及達蘭（Dhahran）三大核心城市。

美方在公告中強力要求，「建議在沙國境內的美國公民立即就地避難。」同時，美方也嚴格限制所有非必要人員前往該地區的任何軍事設施。美國使團強調，目前正密切監控區域局勢的後續發展。