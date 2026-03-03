美軍48小時行動細節！　伊朗「戰機、船艦」炸毀畫面曝光

▲美軍瞄準炸毀伊朗戰機。（圖／取自美軍中央司令部）



記者張方瑀／綜合報導

美軍中央司令部近日於社群媒體X公布針對伊朗政權展開的軍事行動「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的相關影像。美軍不僅公開戰艦發射飛彈的影像，更透過圖卡詳細揭露行動細節，強調在開戰最初的48小時內，已對伊朗境內多處目標實施精確打擊。

「史詩怒火」凌晨突襲 總統下令：決心前所未有堅定

根據美軍公開的資訊，這場代號「史詩怒火」的行動是依據美國總統指示展開。行動於2026年2月28日凌晨1時15分正式發動，範圍涵蓋中央司令部責任轄區，打擊目標直指伊朗境內。

U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

美軍強調，此行動旨在消除由伊朗政權造成的迫在眉睫威脅，並瓦解其安全機構。美方表示，目前的打擊行動持續進行中，正如總統所言，美軍的決心前所未有地堅定。

頂尖戰力精銳盡出 B-2、F-35、航母全面壓境

美軍公布的裝備清單顯示，本次行動動用了海空軍頂尖戰力，包括B-1轟炸機、B-2匿蹤轟炸機以及F-35匿蹤戰鬥機。此外，戰場上還出現了F-22戰鬥機、A-10攻擊機、EA-18G電子作戰機、MQ-9「死神」無人機及LUCAS無人機。

Iran continues to maliciously launch ballistic missiles, indiscriminately targeting military and civilian locations throughout the region. U.S. forces remain on the hunt to eliminate this threat. As the President has said, our resolve has never been stronger. pic.twitter.com/SDdvaL38yp — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

地面與海上防護則投入了愛國者（Patriot）攔截飛彈系統、薩德（THAAD）反彈道飛彈系統、海馬斯（HIMARS）多管火箭系統，以及核動力航空母艦與飛彈驅逐艦。美軍更語帶保留地指出，現場還有許多「無法在此列出的特殊作戰能力」。

鎖定革命衛隊總部 阿曼灣11艘艦艇「瞬間歸零」

針對打擊目標，美軍精確鎖定了伊朗政權的核心設施，包含指揮與管制中心、伊朗革命衛隊（IRGC）聯合總部與航太部隊總部、整合式防空系統與彈道飛彈基地、反艦飛彈基地及軍事通訊設施，以及伊朗海軍船艦與潛艦。

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

美軍透露，伊朗長期以來在阿曼灣（Gulf of Oman）騷擾並攻擊國際航運，且持續惡意發射彈道飛彈，無差別瞄準整個區域內的軍事與民用目標。就在兩天前，伊朗政權在阿曼灣仍保有11艘船艦，但到了今天，該海域的伊朗艦艇數量已變為「零」。

捍衛航行自由 美軍：騷擾國際航運的日子已結束

中央司令部強硬表示，那些伊朗政權騷擾國際航運的日子已經結束，「海上航行自由」支撐了美國與全球超過80年來的經濟繁榮，美軍將持續捍衛這項權利，並繼續獵殺以消除這項威脅。

目前打擊行動仍在持續中，美軍強調將採取果斷行動，確保區域安全不再受到伊朗政權的威脅。