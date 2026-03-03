快訊／飛彈襲沙烏地首都！　美駐利雅德大使館疑爆炸起火

▲美駐利雅德大使館3日清晨遭到2架無人機襲擊，現場冒出黑煙。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的使館區3日凌晨傳出巨大的爆炸聲響，現場並冒出陣陣濃煙；該區是各國駐外使館與外交官官邸的所在地。

根據兩名消息人士向《路透社》透露，位於利雅德的美國駐利雅德大使館（U.S. Embassy in Riyadh）在發生爆炸後隨即起火燃燒。

目前美方尚未對外證實消息。Kurdistan 24 English報導指出，利雅德南部地區遭到飛彈襲擊，目前尚不清楚這是愛國者飛彈系統的攔截，還是飛彈直接掉進大使館中。

4名目擊者3日凌晨向《法新社》透露，「當時聽到兩聲爆炸巨響，接著就看到使館區上空升起黑煙。」

這起爆炸事件發生時，正值伊朗針對包含沙烏地在內的波斯灣國家發動一波波飛彈與無人機攻擊，藉此報復美國與以色列先前的空襲行動。