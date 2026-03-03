談判能力不足才打伊朗？　川普13年前推文遭翻出打臉自己

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列於2月28日對伊朗展開大規模軍事打擊，並證實擊殺最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及40多名軍政高層，引發國際震撼。消息傳出後，美國總統川普13年前在X（當時為推特）發表的一則貼文被網友翻出，內文顯然打臉如今的自己，引發熱議。

川普13年前譏歐巴馬談判能力不足

2013年11月11日，當時外界普遍認為美伊關係出現由長期對抗轉向外交談判的轉折契機。不過川普當時並不看好時任總統歐巴馬（Barack Obama）政府的談判能力，於是在X發文表示，「記得我很久以前就預測過，歐巴馬會攻打伊朗，因為他根本無法好好談判，講白話點就是談判能力不足！」

Remember that I predicted a long time ago that President Obama will attack Iran because of his inability to negotiate properly-not skilled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2013

回力鏢打臉自己？

隨著川普政府如今對伊朗展開突襲行動，並宣布擊斃哈米尼，這則13年前的貼文再度浮上檯面。大批網友湧入該貼文下方留言，對比今昔局勢加以揶揄。

部分網友留言表示，「看來川普承認自己的談判能力不足」、「歐巴馬：談不起來就兩手一攤；川普：談不起來就讓你兩手一攤」、「顯然你自己談判能力就是不足」、「川普也是講理的，物理也是理」、「這篇推文的醍醐味出來了」。