媽媽「捷運管教小孩」遭攻擊！兇手疑為綠黨人士　政策會主任急回應

▲網友比對影片，捷運攻擊男子疑似曾出現在綠黨228活動影片。（圖／翻攝自Threads）

記者郭運興／台北報導

台北捷運板南線1日驚傳暴力事件。一名31歲吳姓女子在車廂內管教子女時，突遭同車任姓男子衝上前毆打，網友則比對影片，指出該攻擊男子疑似曾出現在綠黨228活動影片。對此，綠黨台北市政策會主任王振庭回應，自己知道很多人認定該男子是「台灣綠黨」的人，再三確認過此人「過去、現在皆非黨員」，影片過程中有非常多「一般民眾」，當下該名男子沒有任何異常行為，在228與警方互動的過程中，該名男子情緒穩定也無暴力行為，自己譴責一切暴力行為！支持受害者提告！

一位吳姓女子昨日帶著四名年幼子女搭乘板南線，因2歲女兒躁動且摔手機，隨即打手心兩下進行管教。不料；24歲的任姓男子見狀，竟衝上前對吳女頭部猛力毆打，更指責吳女「不該打小孩」。

突如其來的攻擊讓吳女及孩子們嚇傻，其中12歲的女兒反應迅速，第一時間衝上前護住媽媽，所幸也有熱心民眾協助錄影，並通報捷運警察。

後續有網友比對影片，該攻擊男子疑似在曾出現在綠黨的228影片當中，網友紛紛質疑「優質，這就是你們的價值嗎」、「你們完美的示範了為什麼你們會被限制」、「青鳥就是青鳥」。

對此，台灣綠黨台北市政策會主任王振庭先是強調，「在捷運上的人不是我」！自己譴責任何形式的暴力行為！支持被害者為權利發聲！

王振庭提到，自己知道因為228和平紀念公園的事件上，很多人認定該名男子是「台灣綠黨」的人，自己剛剛已經再三確認過此人的身分「過去、現在皆非黨員」。

王振庭指出，解釋一下當時狀況，當時在228公園外被阻擋的人身分，除了「綠黨黨員、未成年人」還有「部分一般民眾」，他們是到228公園門口被攔下來後，與警方溝通約10分鐘後才開始拍攝影片，過程中其實有非常多「一般民眾」。

王振庭強調，當下該名男子沒有任何異常行為，在228與警方互動的過程中，該名男子情緒穩定也無暴力行為，與警方也保持一定距離，譴責一切暴力行為！支持受害者提告！